Student medycyny opracował „kartę komunikacji z osobą głuchą”

„Karta komunikacji z osobą głuchą„ to zbiór piktogramów oraz krótkich komunikatów słownych przeznaczonych dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zawiera ona opis najczęstszych jednostek chorobowych, z którymi pacjenci trafiają na SOR, bądź w ręce zespołów ratownictwa medycznego”.

„Pacjent głuchy jest pacjentem szczególnym, ponieważ jest z nim utrudniony kontakt. Dlatego personel medyczny musi znaleźć z nim jakąś ścieżkę porozumienia (...) Nie wszystkie osoby głuche mają wykształconą umiejętność pisania i czytania; używają one języka migowego, czyli wizualno-przestrzennego. Dlatego pacjent głuchy dla zespołów ratownictwa medycznego stanowi wyzwanie” – ocenił autor i pomysłodawca karty, ratownik medyczny i student V roku Collegium Medicum UZ Piotr Kimla.

Dodał, że skoro kontakt z takimi osobami jest utrudniony, a nie ma możliwości, aby personel medyczny nauczył się języka migowego w takim stopniu, który pozwoliłby na rzetelne zebranie informacji, to należało wymyślić inną formę komunikacji.

„Nie zastąpi ona (karta – PAP) oczywiście tłumacza języka migowego, ale pozwoli na zabezpieczenie osoby głuchej znajdującej się w stanie nagłym do czasu jego przyjazdu. A to mogą się okazać bardzo cenne chwile” – zaznaczył Kimla.

To narzędzie do komunikacji z pacjentem głuchoniemym jest owocem wielu miesięcy prac. Karta została skonsultowana zarówno ze środowiskiem lekarzy i ratowników medycznych, z ekspertami z zakresu surdopedagogiki, a także z osobami niesłyszącymi. Do pomysłodawcy odzywa się coraz więcej szpitali i stacji pogotowia, zainteresowanych wprowadzeniem karty w swoich placówkach.

„Medycy używający tej karty muszą nauczyć się, do czego ona służy, tak, by zebrać jak najwięcej informacji potrzebnych w wywiadzie pacjenta znajdującego się w stanie nagłym. To jedyne narzędzie, które pozwoli nam uzyskać jakąkolwiek informację od takiej osoby” – powiedział współautor karty, kierownik SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Szymon Michniewicz.

Z kolei Kimla dodał, że wywiad przeprowadzony na podstawie karty powinien być interakcją pomiędzy osobą niesłyszącą a personelem medycznym.

„Piktogramy są dość czytelne, ale można też posiłkować się niejako grą aktorską i obserwować osobę głuchą. Jeśli po zachowaniu, czy mimice, widzimy, że ma ona problem ze zrozumieniem zwrotów: dreszcze, zimno, czy alergia, to można to pokazać trochę na zasadzie pantomimy. Wtedy głuchy będzie pewniejszy, że dobrze nas zrozumiał. Zatem ratownicy i lekarze muszą przygotować się, jak takie wiadomości w wywiadzie zbierać” – wyjaśnił Kimla.

Kartę można bezpłatnie pobrać ze strony portalu Medycyna Praktyczna: www.mp.pl, a także ze strony Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze: www.szpital.zgora.pl

Karta powstała w ramach działania Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum UZ. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

Czytaj także:

Naukowcy opracowali nowe urządzenie do samodzielnego pomiaru pyłu w powietrzu