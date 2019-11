Jak szybko zwalczysz nałóg? Nauka zna odpowiedź

Chirurg plastyczny Maxwell Maltz w swojej książce zauważył, że jego pacjentom zajęło około 21 dni na przyzwyczajenie się do nowych twarzy. Jednak według badania z 2009 r.nie jest to aż tak jasno zdefiniowany czas. Naukowcy z University College London badali nowe nawyki 96 osób przez 12 tygodni i stwierdzili, że średni czas potrzebny na przyzwyczajenie się nowego nawyku wynosi 66 dni. Poszczególne czasy wahały się od 18 do nawet 254 dni. Z kolei jeśli chcesz rozwinąć nowy nawyk, zajmie to co najmniej dwa miesiące i nie powinieneś rozpaczać, jeśli trzy tygodnie nie załatwią sprawy – dla większości ludzi to po prostu za mało.

Koniec starego, początek nowego?

Jak wyjaśnia psycholog Timothy Pychyl, są to dwie strony tego samego medalu: „Zwalczenie nawyku naprawdę oznacza ustanowienie nowego nawyku, nowej silnej reakcji. Stary nawyk lub wzorzec reagowania jest nadal obecny (wzór odpowiedzi neuronów w mózgu), ale jest on mniej dominujący (mniej silny)”.

„O wiele łatwiej jest zacząć robić coś nowego niż przestać robić coś nawykowego bez wprowadzenia zachowania zastępczego” – mówi neurobiolog Elliot Berkman. „To jeden z powodów, dla których środki wspomagające rzucanie palenia, takie jak guma nikotynowa lub inhalatory, wydają się być bardziej skuteczne niż plaster nikotynowy”.

Eksperci są zgodni, że nie ma stałych ram czasowych na zerwanie z nałogiem, a właściwy przepis na powodzenie w tym temacie będzie mieszanką osobowości, motywacji, okoliczności i danego nawyku. „Ludzie, którzy chcą rzucić nałóg z powodów, które są zgodne z ich osobistymi wartościami, zmienią swoje zachowanie szybciej niż ludzie, którzy robią to z przyczyn zewnętrznych, takich jak presja innych” – mówi Berkman.

Jak długo zrywamy z nałogiem?

Według profesor psychologii Susan Krauss Whitbourne czasami nawyk może zostać szybko zakończony. „W skrajnych przypadkach możesz zerwać z nawykiem natychmiast, na przykład gdy nagle gwałtownie zachorujesz, gdy wdychasz dym papierosowy lub prawie uderzy cię autobus, gdy sms-ujesz”. Ale w większości przypadków potrwa to dłużej i prawdopodobnie powinieneś pozwolić na co najmniej dwa miesiące.

Aby skutecznie zerwać z nałogiem, musisz pomyśleć o swojej największej motywacji. Pomyśl o „zachowaniu zastępczym” dla nawyku, ale upewnij się, że jest to pozytywne zachowanie – na przykład zastąpienie palenia przekąskami jest powszechną pułapką. I bądź cierpliwy. Im dłużej masz jakiś nawyk, tym dłużej trzeba poczekać, aby się go pozbyć.

„Długotrwałe nawyki są dosłownie zakorzenione na poziomie neuronowym, więc są potężnymi determinantami zachowania” – wyjaśnia Berkman. „Dobrą wiadomością jest to, że ludzie prawie zawsze są w stanie zrobić coś innego, gdy uświadomią sobie nawyk i są wystarczająco zmotywowani do zmiany”.

