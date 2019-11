Naukowcy identyfikują białko, które może powodować przerzuty do mózgu

Można się spodziewać, że białko, CEMIP, będzie teraz przedmiotem działań, mających na celu przewidywanie, zapobieganie i leczenie przerzutów do mózgu, które są częstą przyczyną zgonów z powodu raka.

Jak zminimalizować ryzyko przerzutów do mózgu?

W swoich badaniach, opublikowanych 4 listopada w Nature Cell Biology, naukowcy odkryli, że CEMIP pobudza naczynia krwionośne i rezydentne komórki odpornościowe w mózgu do wytwarzania cząsteczek zapalnych, które z kolei wspierają przetrwanie i progresję komórek rakowych w celu utworzenia guzów mózgu. W eksperymentach na płytkach laboratoryjnych i modelach zwierzęcych usunięcie CEMIP znacznie utrudniło proces przerzutów do mózgu. W testach nowotworów piersi i płuc u ludzi badacze powiązali wysokie poziomy CEMIP z wysokim ryzykiem przerzutów do mózgu.

Zdecydowana większość zgonów z powodu raka nie jest spowodowana początkowymi pierwotnymi guzami, które się tworzą, ale wtórnymi guzami z przerzutami w ważnych narządach. Przerzuty do mózgu są najbardziej śmiertelne z nich i są również stosunkowo częste.

