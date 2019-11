Wczesne wykrycie raka piersi dzięki badaniu krwi

Komórki rakowe wytwarzają białka zwane antygenami, które pobudzają organizm do wytwarzania przeciwko nim przeciwciał. Naukowcy z University of Nottingham odkryli, że te antygeny związane z nowotworem (TAA) są dobrymi wskaźnikami raka. Opracowali panele TAA powiązane z rakiem piersi, aby wykryć, czy są przeciwciałami przeciwko nim w próbkach krwi pobranych od pacjentów.

Wysoka skuteczność testów

W badaniu pilotażowym naukowcy pobrali próbki krwi od 90 pacjentów z rakiem piersi w momencie, gdy zdiagnozowano u nich raka piersi i dopasowali je do próbek pobranych od 90 zdrowych pacjentów (grupa kontrolna). Wykorzystali technologię badań przesiewowych, która pozwoliła na szybkie badanie próbek krwi pod kątem obecności autoprzeciwciał przeciwko 40 TAA związanym z rakiem piersi, a także 27 TAA, o których nie wiadomo, żeby były powiązane z chorobą.

Przedstawiając badania na konferencji NCRI, doktorantka Daniyah Alfattani powiedziała: „Wyniki naszego badania wykazały, że rak piersi indukuje autoprzeciwciała przeciwko panelom określonych antygenów związanych z nowotworem. Mogliśmy wykryć raka poprzez identyfikację tych autoprzeciwciał we krwi”.

Naukowcy zidentyfikowali trzy panele TAA, przeciwko którym można przetestować autoprzeciwciała. Poprawiono dokładność testu w panelach zawierających więcej TAA. Panel pięciu TAA prawidłowo wykrył raka piersi w 29 proc. próbek od pacjentów z rakiem i poprawnie zidentyfikował 84 proc. próbek kontrolnych jako wolne od raka. Panel siedmiu TAA poprawnie zidentyfikował raka w 35 proc. próbek z rakiem i brak raka w 79 proc. próbek kontrolnych. Panel dziewięciu antygenów prawidłowo zidentyfikował raka w 37 proc. próbek z rakiem i brak raka w 79 proc. próbek kontrolnych.

Badania są obiecujące

Naukowcy podają, że wyniki te są zachęcające i wskazują, że można wykryć wcześnie raka piersi. Testują teraz próbki od 800 pacjentów na panelu dziewięciu TAA i oczekują, że dokładność testu poprawi się wraz z tymi większymi liczbami. „Badanie krwi w celu wczesnego wykrycia raka piersi byłoby opłacalne, co byłoby szczególnie cenne w krajach o niskim i średnim dochodzie. Byłoby to również łatwiejsza metoda badań przesiewowych w porównaniu z obecnymi metodami, takimi jak mammografia” – powiedziała Alfattani.

Podobny test na raka płuc jest obecnie testowany w randomizowanym, kontrolowanym badaniu w Szkocji, w którym wzięło udział 12 tys. osób z wysokim ryzykiem zachorowania na raka płuc z powodu palenia tytoniu. Uczestnicy, którzy uzyskali wynik pozytywny na obecność autoprzeciwciał, są następnie poddawani skanowi CT co dwa lata w celu wykrycia raka płuc we wczesnych stadiach, kiedy łatwiej jest go leczyć.

Naukowcy pracują także nad podobnymi testami na raka trzustki, jelita grubego i wątroby. Takie guzy lite, a także rak płuc i piersi stanowią około 70 proc. wszystkich nowotworów.

