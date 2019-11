Nowe doniesienia na temat witaminy D. Ograniczy przerzuty czerniaka?

Naukowcy z University of Leeds odkryli, że witamina D wpływa na zachowanie szlaku sygnałowego w komórkach czerniaka, co spowolniło ich wzrost i powstrzymało ich rozprzestrzenianie się do płuc u myszy.

Naukowcy z Cancer Research UK stwierdzili, że witamina D wpływa na zachowanie komórek czerniaka w laboratorium, czyniąc je mniej agresywnymi. Badanie zostało opublikowane w „Cancer Research”, czasopiśmie American Association for Cancer Research. Naukowcy wcześniej wiedzieli, że niższy poziom witaminy D, krążącej w organizmie był związany z gorszymi wynikami dla osób z czerniakiem, ale nie w pełni zrozumieli mechanizmy, które to powodują. Witamina D kontra czerniak Profesor Newton-Bishop z University of Leeds i jej zespół chcieli zobaczyć, jakie procesy regulowane są przez witaminę D w komórkach czerniaka i co dzieje się, gdy na powierzchni komórek czerniaka brakuje białka zwanego receptorem witaminy D. (VDR), który umożliwia związanie witaminy D z powierzchnią komórki. Zespół odkrył, że guzy ludzkie o niskim poziomie genu VDR rosły szybciej i miały niższą aktywność genów kontrolujących szlaki, które pomagają układowi odpornościowemu w walce z komórkami rakowymi. Odkryli również, że guzy o niższym poziomie VDR mają również wyższą aktywność genów związanych ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się raka, szczególnie tych kontrolujących szlak sygnałowy Wnt / β-kateniny, co pomaga modulować różnorodne procesy biologiczne w komórce, takie jak jego wzrost. U myszy naukowcy odkryli, że zwiększenie ilości VDR w komórkach czerniaka zmniejszało aktywność szlaku Wnt / β-kateniny i spowalniało wzrost komórek czerniaka. Odkryli również, że rak miał mniejsze prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się w płucach. Rak skóry – objawy Rak skóry może objawiać się niepozornie. Choć na skórze widnieje tylko niewielka zmiana, czerniak może rozwijać się w głębszych warstwach i być naprawdę rozległy. Co więcej, może także atakować inne części ciała. Świadomość, jak groźny jest rak skóry i jak się objawia, wciąż jest niewielka. Wydaje nam się, że jeśli unikamy słońca i nie opalamy się, nic nam nie grozi. To duży błąd. Niezależnie od tego, ile czasu spędzamy na słońcu, powinniśmy regularnie oglądać swoje ciało, a przede wszystkim wszystkie pieprzyki i znamiona. O ile inne nowotwory ciężko zobaczyć gołym okiem, z czerniakiem jest łatwiej. Każdy z nas może bacznie obserwować zmiany na swojej skórze i reagować, gdy dzieje się coś niepokojącego. Istnieje kilka objawów raka skóry, których nie wolno ignorować. Oto kilka sytuacji, w których konieczna jest pilna wizyta u dermatologa: Sprawdź symetrię pieprzyka. Czy obie połówki zmiany wyglądają tak samo? Zmiany spowodowane czerniakiem mogą wyglądać asymetrycznie, podczas gdy zwykłe pieprzyki są zazwyczaj symetryczne.



Nieregularne, rozmyte lub trudne do wskazania krawędzie są niepokojące.



Czerniak może mieć kilka kolorów - czarny, brązowy, czerwony i/lub niebieski. Zdrowe pieprzyki na ogół mają jeden kolor lub dwa, ale jest on zawsze równomiernie rozłożony.



Jeśli pieprzyk ma więcej niż 6 mm należy pokazać go lekarzowi. Jest to jednak dość ryzykowne kryterium, ponieważ zmiana rakowa może być też bardzo mała (poniżej 6 mm).



Jeśli pieprzyk zmienia się na przestrzeni lat (rozmiar, kształt, kolor, brzegi, faktura) należy się nim zainteresować. Zwykłe pieprzyki raczej się nie zmieniają. Zaniepokoić powinno również krwawienie.

Zaniepokoić powinien także ból w okolicy pieprzyka, łuszczenie się skóry, zaczerwienienie w obrębie pieprzyka, obrzęk. Około 55 proc. osób z ostatnim stadium czerniaka przeżywa chorobę przez 1 rok lub dłużej, w porównaniu do prawie 100 proc. osób zdiagnozowanych na najwcześniejszym etapie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. Wczesne wykrycie raka skóry i podjęcie leczenia zwiększa szanse na wyzdrowienie. Warto więc minimum raz w miesiącu dokładnie oglądać całe swoje ciało, a w szczególności zmiany skórne i pieprzyki. Warto sięgnąć po lusterko, by spojrzeć nawet w trudno dostępne miejsca. Można też poprosić o pomoc kogoś bliskiego. Jeśli wcześniej nie było danej zmiany, również należy pokazać ją lekarzowi.