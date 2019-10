To jedno proste badanie może przyspieszyć diagnozę guza mózgu

Dr Matthew J. Baker z Departamentu Chemii Czystej i Stosowanej Strathclyde oraz dyrektor naukowy ClinSpec Diagnostics, poprowadził badanie. Powiedział: „To pierwsza publikacja danych z naszego studium i pierwsze zobrazowanie, że ​​nasze badanie krwidziała. Wcześniejsze wykrycie guzów mózgu w ścieżce diagnostycznej może znacznie poprawić jakość życia pacjenta i przetrwanie, zapewniając jednocześnie oszczędności na służbie zdrowia”.

Czytaj także:

Rak nerki – wykryty na wczesnym etapie dobrze rokuje. Gorzej, że często nie daje objawów

Podczerwień pomoże wykryć raka?

Dr Holly Butler, dyrektor ds. Badań i rozwoju w ClinSpec Diagnostics, powiedziała: „Przedstawione wyniki są początkiem klinicznej mapy badań, której celem jest wprowadzenie tej technologii poprzez zatwierdzenie przez organy regulacyjne, a ostatecznie zapewnienie pacjentom szybkiej diagnozy i leczenia.

Dr Paul Brennan, starszy wykładowca kliniczny i neurochirurg na Uniwersytecie w Edynburgu współuczestniczący w badaniu, powiedział: „Diagnozowanie guzów mózgu jest trudne, a to prowadzi do opóźnień i frustracji u wielu pacjentów. Problem polega na tym, że objawy guza mózgu są dość niespecyficzne, takie jak ból głowy lub problemy z pamięcią. Lekarze mogą mieć trudności z ustaleniem, którzy ludzie najprawdopodobniej mają guz mózgu. Za pomocą tego nowego testu wykazaliśmy, że możemy pomóc lekarzom w szybkim ustaleniu, którzy pacjenci z tymi niespecyficznymi objawami powinni mieć priorytet w pilnym obrazowaniu mózgu. Oznacza to szybszą diagnozę dla osób z guzem mózgu i szybszy dostęp do leczenia”.

Hayley Smith, ambasador organizacji Brain Tumor Charity, której mąż Matthew cierpi obecnie na guza mózgu – glejaka, popiera te badania. Małżeństwo dowiedziało się w lipcu 2016 r., trzy tygodnie po operacji, że guz był glejakiem stopnia 4. Hayley powiedziała: „Pilnie musimy znaleźć nowe metody leczenia i ostatecznie pozbyć się tej choroby, ponieważ coraz więcej osób ma ją zdiagnozowaną”.

„Bardzo miło jest jest usłyszeć, że badanie krwi może prowadzić do szybszej diagnozy nowotworu mózgu. Lekarze Matthew uważają, że guz mózgu rozwijał się powoli przez około 14 lat, ale zaczął wykazywać objawy, które można powiązać z guzem mózgu około szóstego tygodnia przed ostateczną diagnozą. Początkowo objawy te zostały błędnie rozpoznane jako migrena – gdyby ten nowy test był dostępny, można by go wcześniej wykryć.

Czytaj także:

Stan przedcukrzycowy – jak się objawia?

Badanie będzie kluczem do sukcesu

Ten rodzaj badania będzie niezbędny dla pacjentów, bo umożliwia szybsze postawienie prawidłowej diagnozy, co ostatecznie pomoże uzyskać pilną opiekę medyczną, której potrzebują.

U pacjentów z guzem mózgu często występują objawy niespecyficzne, a ostateczna diagnoza raka może być czasochłonna. Naukowcy przeanalizowali próbki z prospektywnej kohorty 104 pacjentów i stwierdzili, że badanie krwi może pozwolić na prawidłowe zdiagnozowanie pacjentów z nowotworem mózgu i oddzielnie ich od zdrowych osób w 87 procentach przypadków.

Odkrycia te sugerują, że takie podejście może być przydatne dla lekarzy i pomoże w ustalaniu priorytetów dla pacjentów potrzebujących skanów mózgu w celu zdiagnozowania nowotworów. Chociaż proponowany system nie oferuje kompletnej diagnozy, może odgrywać znaczącą rolę w procesie diagnostycznym jako narzędzie eliminacyjne.

Czytaj także:

Idziesz na pobieranie krwi? Nie popełniaj tych błędów