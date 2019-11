Zwykła wysypka czy półpasiec? Objawy, których nie można ignorować

Czasami może być trudne ustalenie, dlaczego możesz mieć bolesne pęcherze na ciele. Możesz myśleć, że bolesna wysypka jest spowodowana alergią, a może nawet ugryzieniem przez robactwo. Ale bolesne pęcherze mogą czasem być objawem półpaśca, reaktywacji wirusa ospy wietrznej i półpaśca (tego samego wirusa, który wywołuje ospę wietrzną), który może być wyjątkowo bolesny. Jest to jednak najbardziej charakterystyczny objaw półpaśca. Wysypka występuje po jednej stronie ciała i może zacząć się od czerwonych guzków w dowolnym miejscu na ciele i zwykle przyjmuje kształt znany jako dermatomalny, co oznacza to, że są one zwykle liniowe i mają wzór związany z odgałęzieniem nerwu rdzeniowego, który unerwia ten odcinek skóry. Jednym z symptomów, które ludzie mogą zignorować, jest ból w pewnym obszarze, nawet bez objawów wysypki.

Półpasiec – dodatkowe objawy, których nie wolno ignorować

Nagła wrażliwość na jasne światło, zarówno słoneczne, jak i jarzeniowe, może być subtelnym znakiem, że coś jest nie tak. To też częsty objaw migreny, dlatego osoby, które się z nią zmagają powinny zachować czujność. Może wystąpić także ból głowy – jest jednostronny, co oznacza, że ​​odczuwa się go tylko z jednej strony głowy.



Półpasiec może swoimi objawami przypominać także grypę – choroba dosłownie zwala z nóg, powduje zmęczenie, bóle całego ciała. Jeśli szczepiłeś się przeciwko grypie, te objawy mogą wskazywać na półpaśca.



Ból w klatce piersiowej jest przerażający, ale nie zawsze jest to objaw zawału serca. Przed pojawieniem się pęcherzyków na klatce piersiowej pacjenci mogą odczuwać ostry lub palący ból.



Jeśli wystąpi ból i mrowienie w okolicy oczu wraz z jakąkolwiek wysypką, należy wykluczyć półpaśca.

