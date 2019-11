9 rzeczy, które musisz wiedzieć o cukrzycowej kwasicy ketonowej

Kwasica ketonowa jest to bardzo poważny stan, który może wystąpić przy obu typach cukrzycy. Wynika on z połączenia wysokiego poziomu glukozy we krwi i niskiego poziomu insuliny, co powoduje, że twoje ciało wytwarza nadmiar ketonów. Taki stan może być toksyczny dla narządów.

Kto jest zagrożony kwasicą ketonową?

Wśród osób z cukrzycową kwasicą ketonową najczęściej obserwuje się u osób z cukrzycą typu 1. „Po pewnym czasie w cukrzycy typu 1 ciało zasadniczo nie wytwarza insuliny” – mówi dr n. med. Louis Philipson, dyrektor Kovler Diabetes Center na University of Chicago. Gdy poziom insuliny jest niski, wątroba i inne tkanki myślą, że głodujesz. „Twoja wątroba próbuje wtedy wkroczyć i uratować sytuacje, wytwarzając ketony” –kontynuuje. Twoje ciało wykorzystuje te ketony w celu wytworzenia energii, a gdy insulina spada, jak w przypadku cukrzycy typu 1, wątroba wytwarza coraz więcej ketonów. Cukrzycowa kwasica ketonowa może również, choć rzadziej, występować u pacjentów z cukrzycą typu 2, jeśli mają ciężką oporność na insulinę.

Co należy wiedzieć o kwasicy ketonowej?