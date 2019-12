Rak dolnej wargi – kogo dotyka najczęściej?

Rak wargi dolnej jest schorzeniem, które ma związek z wiekiem oraz stylem życia. Choroba ta bardzo często dotyka m.in. palaczy oraz osoby, które nadużywają alkoholu. W przypadku podejrzenia nowotworu, który w początkowej fazie objawia się jedynie zgrubieniem na wardze, trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, który zleci wykonanie biopsji.

Rak wargi – przyczyny

Jak w przypadku innych nowotworów czynnikiem decydującym o rozwoju raka wargi jest styl życia. Zdecydowanie najczęściej nowotwór wargi dotyka palaczy (80-90% wszystkich przypadków), nałogowych alkoholików oraz osoby, które zbyt często sięgają po alkohol, choć nie są od niego uzależnione, a także osoby, które niewłaściwie dbają o higienę jamy ustnej. Rak wargi jest nowotworem płaskokomórkowym, który wywodzi się bezpośrednio z komórek tworzących wargi, więc czynnikiem powodującym jego rozwój jest przede wszystkim długi kontakt z substancjami toksycznymi oraz drażniącymi. Oprócz używek raka dolnej wargi powoduje także nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przyczyną raka warg mogą być też przewlekłe stany zapalne jamy ustnej, nieleczenie uzębienia i wynikające z tego zakażenia bakteryjne, a także pojawiające się na wargach i błonach śluzowych zmiany w postaci leukoplakii oraz rogowacenia białego.

Rak wargi dolnej diagnozowany jest najczęściej u mężczyzn w wieku średnim oraz podeszłym. Szczyt zachorowania przypada pomiędzy 50. a 70. rokiem życia. Dotychczas nie udało się l stwierdzić, dlaczego ten rodzaj nowotworu dotyka przede wszystkim mężczyzn, a u kobiet występuje sporadycznie.

Rak wargi – objawy

Pierwszym objawem raka wargi jest wyczuwalne na jej powierzchni zgrubienie, na którym zaczyna tworzyć się strupek. W tej fazie nowotwór zwykle nie daje żadnych objawów ogólnoustrojowych oraz nie powoduje bólu. Z czasem twarde zgrubienie może się powiększać i zaczynają tworzyć się wokół niego nadżerki oraz owrzodzenia, które nie znikają pod wpływem stosowanych miejscowo maści przeciwzapalnych lub antyseptycznych. Postępujący stan zapalny oraz rozwijające się w obrębie zmiany nowotworowej owrzodzenia zaczynają powodować ból, utrudniają mówienie i spożywanie pokarmów. Zmiana nowotworowa może przyjmować różną postać. W późnej fazie raka z rozrastającej się w obrębie wargi zmiany zaczyna wyciekać płyn surowiczy oraz ropa. Może też pojawić się wyjątkowo nieprzyjemny, gnilny zupach, który jest znakiem, że nowotwór wkracza w ostrą fazę i staje się bezpośrednim zagrożeniem dla życia nie tylko ze względu na charakter choroby, ale także ryzyko rozwoju ogólnoustrojowego zakażenia bakteryjnego.

Oprócz zmian w obrębie zaatakowanej przez nowotwór wargi często występują także inne objawy, które są typowe dla chorób nowotworowych jamy ustnej, czyli nawracające stany zapalne śluzówki, zakażenia grzybicze, krwawienie dziąseł, nadżerki na błonach śluzowych, powiększenie węzłów chłonnych na szyi, obrzęki twarzy, a także uczucie drętwienia i mrowienia.

Rak wargi – leczenie

Leczenie nowotworów warg przebiega dwutorowo. Po zdiagnozowaniu nowotworu, które następuje w wyniku wykonania biopsji, przeprowadzany jest zabieg chirurgiczny, który ma na celu usunięcie objętej nowotworem powierzchni wargi. Następnie onkolog dobiera indywidualnie do rodzaju nowotworu i stanu pacjenta terapię antynowotworową. Często stosuje się w tym przypadku radioterapię, a jeżeli nie przyniesie ona oczekiwanego skutku, to lekarz zleca chemioterapię. Rokowania w przypadku nowotworów warg zależą przede wszystkim od tego, w jakim stadium zostanie zdiagnozowana choroba, dlatego tak ważne jest konsultowanie z lekarzem każdej nietypowej zmiany w obrębie warg oraz jamy ustnej. Warto pamiętać, że nowotwór może początkowo nie dawać żadnych objawów bólowych, co utwierdza osoby chore w przekonaniu, że ich dolegliwości nie są spowodowane poważną chorobą.

