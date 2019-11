Chorzy na raka są bardziej narażeni na śmierć z powodu chorób serca i udaru mózgu

Dr Nicholas Zaorsky, onkolog i dr Kathleen Sturgeon, profesor nauk medycznych w Penn State College of Medicine i Penn State Cancer Institute, Hershey w stanie Pensylwania porównali ogólną populację USA z ponad 3,2 milion pacjentów w USA, u których zdiagnozowano raka między 1973 a 2012 rokiem. Wykorzystali informacje zawarte w bazie danych Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) do zbadania zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych, które obejmowały choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, choroby naczyniowo-mózgowe, zablokowane tętnice i uszkodzenie aorty – głównej tętnicy przenoszącej krew z serca do reszty ciała. Dostosowali swoje analizy, aby uwzględnić czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki, takie jak wiek, rasa i płeć, i przyjrzeli się 28 różnym rodzajom raka.

Przyczyną śmierci jest rak? Niekoniecznie

Spośród 3234256 pacjentów z rakiem 38 proc. (1228328) zmarło na raka, a 11 proc. (366689) przez choroby układu krążenia. Wśród zgonów z powodu chorób układu krążenia 76 proc. przypadków było spowodowanych chorobami serca, a ryzyko śmierci z powodu tych chorób było najwyższe w pierwszym roku po rozpoznaniu raka i wśród pacjentów w wieku poniżej 35 lat.

Większość zgonów z powodu chorób układu krążenia wystąpiła u pacjentów z rakiem piersi (ogółem 60409 pacjentów) i prostaty (84534 pacjentów), ponieważ są to jedne z najczęstszych nowotworów. W 2012 r. U 61 proc. wszystkich chorych na raka zmarłych z powodu chorób układu krążenia zdiagnozowano raka piersi, prostaty lub pęcherza moczowego.

Odsetek osób, które przeżyły raka i umierały z powodu chorób układu krążenia był najwyższy w rakach pęcherza (19 proc. pacjentów), krtani (17 proc.), prostaty (17 proc.), macicy (16 proc.), jelit (14 proc.) i piersi (12 proc.). Pacjenci, którzy częściej umierali na raka niż na choroby układu krążenia, to ci z najbardziej agresywnymi i trudnymi do leczenia nowotworami, takimi jak rak płuc, wątroby, mózgu, żołądka, pęcherzyka żółciowego, trzustki, przełyku, jajnika i szpiczaka mnogiego.

Jest to największe badanie dotyczące zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z 28 rodzajami raka z danymi z ponad 40-letniego okresu. Inne, mniejsze badania dotyczyły ryzyka śmierci z powodu chorób układu krążenia w niektórych określonych nowotworach, ale żadne nie analizowało tylu nowotworów z tak długim okresem obserwacji.

Większe ryzyko śmierci z powodu innych chorób

Dr Sturgeon powiedział: „Odkrycia te pokazują, że duża część niektórych pacjentów z rakiem umrze z powodu chorób sercowo-naczyniowych, w tym chorób serca, udaru mózgu, tętniaka, wysokiego ciśnienia krwi i uszkodzenia naczyń krwionośnych. Odkryliśmy również, że wśród osób, które przeżyły, z dowolnym rodzajem raka zdiagnozowanym przed 55 rokiem życia ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych było ponad dziesięciokrotnie większe niż w populacji ogólnej.

Osoby, które przeżyły raka piersi, krtani, skóry, chłoniaka Hodgkina, tarczycy, jąder, prostaty, endometrium, pęcherza, sromu i penisa, prawdopodobnie umrą z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Ryzyko śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych jest kilkakrotnie większe niż w populacji ogólnej w pierwszym roku diagnozy; czasami ryzyko to maleje, ale dla większości ryzyko to wzrasta, ponieważ osoby przeżywające są obserwowane przez dziesięć lat lub dłużej. Mogą one zachęcić osoby, które przeżyły raka, do zachowań związanych ze zdrowym stylem życia, które nie tylko zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ale także ryzyko nawrotów raka”.

Dr Zaorsky powiedział: „Klinicyści muszą być świadomi, że większość zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych występuje u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem piersi, prostaty lub pęcherza moczowego”. Dodał, że „Wraz ze wzrostem liczby osób, które przeżyły raka, liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych będzie nadal rosła”.

Powiedział, że powodem, dla którego pacjenci z rakiem byli bardziej narażeni na śmierć z powodu chorób sercowo-naczyniowych w pierwszym roku diagnozy, może być to, że po rozpoczęciu leczenia wykryto także inne choroby i problemy, takie jak choroby serca, zaburzenia czynności płuc i niewydolność nerek. Można to również wytłumaczyć agresywnym leczeniem, które następuje po zdiagnozowaniu raka.

Dr Sturgeon stwierdził: „Mamy nadzieję, że te odkrycia zwiększą świadomość pacjentów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, onkologów i kardiologów na temat ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z rakiem oraz potrzeby wcześniejszej, bardziej agresywnej i lepiej skoordynowanej opieki sercowo-naczyniowej”.

