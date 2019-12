Co powoduje starzenie się komórek?

Naukowcy z Institut Pasteur w Paryżu we Francji badali białko zwane zespołem Cockayne'a B (CSB), które bierze udział w naprawie uszkodzonego DNA i przedwczesnego starzenia. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications zespół wyjaśnia, że ​​poziomy tego białka naturalnie spadają wraz z wiekiem komórek, rozpoczynając proces znany jako starzenie komórkowe.

Starzenie się organizmu

Starzenie się jest procesem komórkowym, który ogranicza zdolność komórki do namnażania. Zwykle dzieje się tak, gdy czynniki stresowe powodują znaczne uszkodzenie komórki. Starzejąca się komórka żyje, ale nie może się podzielić. Ma aktywny metabolizm i wydziela cząsteczki sygnałowe do komunikacji z innymi komórkami. Może to być korzystne, na przykład podczas gojenia się ran, lub szkodliwe, w przypadku przewlekłego stanu zapalnego. Ludzie żyjący z zespołem Cockayne'a mają zmutowaną formę białka CSB, co prowadzi do przedwczesnego starzenia się i innych objawów.

Opóźnianie procesu starzenia się

W celu przeprowadzenia badań zespół sztucznie zmniejszył ilość białka CSB w komórkach skóry hodowanych w laboratoryjnej hodowli komórkowej. W rezultacie komórki przestały się replikować i zaczęły się starzeć. Jednak w komórkach kontrolnych, które naukowcy zostawili do podziału, zauważyli również, że poziomy CSB stopniowo zaczęły spadać.

Badania Ricchettiego wskazują na proces epigenetyczny, co oznacza, że ​​DNA w dotkniętych komórkach jest modyfikowany bez wprowadzania mutacji. Pozwala to na zmiany w aktywności genów, skutecznie je włączając lub wyłączając. Co powoduje te zmiany epigenetyczne, w tym momencie nie jest jasne.

Co ważne, zespół mógł znaleźć sposób na obejście tej ścieżki. Wystawiając komórki na związek o nazwie MnTBAP, który usuwa wolne rodniki, byli w stanie powstrzymać starzenie się przez ograniczony czas.

