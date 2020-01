Szczepienia przeciwko demencji – będzie rewolucja w medycynie?

Nowe badania mają na celu opracowanie skutecznej szczepionki do usuwania „blaszki” i agregatów białka tau związanych z chorobą Alzheimera. Naukowcy twierdzą, że niedawny sukces w badaniach na myszach umożliwi przejście do badań na ludziach w nadchodzących latach. Badacze z Institute for Molecular Medicine i University of California pracują nad skuteczną szczepionką wstępnie opracowaną przez profesora Uniwersytetu Flindersa Nikołaja Pietrovskiego w Australii Południowej.

Usunąć Alzheimera?

Najnowsze badania mają na celu opracowanie nowego sposobu usuwania nagromadzonych płytek beta-amyloidu (Aβ) i splątków neurofibrylarnych złożonych z hiperfosforylowanego tau, które razem prowadzą do neurodegeneracji i pogorszenia funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera. Główne wyzwania związane z tą chorobą obejmują brak skutecznych metod leczenia, wiarygodnych biomarkerów lub strategii zapobiegawczych.

Profesor Instytutu Medycyny Molekularnej Anahit Ghochikyan i współpracownicy, profesorowie Hvat Davtyan i Mathew Blurton-Jones oraz inni współautorzy przetestowali uniwersalne szczepionki oparte na platformie MultiTEP sformułowane w adiuwancie opracowanym w australijskim laboratorium profesora Pietrovskiego. Możliwe nowe terapie testowano na dużych myszach z mieszanymi patologiami Aβ i tau.

„Podsumowując, ustalenia te uzasadniają dalszy rozwój strategii podwójnego szczepienia opartej na technologii MultiTEP do ostatecznych testów w chorobie Alzheimera u ludzi” – podsumowują autorzy. Metoda adiuwantowa Advax miałaby być kluczowym systemem, który pomaga w leczeniu skojarzonym opartymi na MultiTEP szczepionkami Aβ/tau, a także osobnymi szczepionkami skierowanymi przeciwko tym cząsteczkom.

Dotychczasowe wyniki

Kilka obiecujących potencjalnych leków nie przeszło z pozytywnym wynikiem badań klinicznych, dlatego nadal trwają poszukiwania nowych środków zapobiegawczych lub terapii. Niedawny raport na temat ludzkiego przeciwciała monoklonalnego, adukanumabu, wykazał, że wysoka dawka tego przeciwciała zmniejszała kliniczny spadek u pacjentów z wczesną demencją. Jednak nie można go stosować jako środka zapobiegawczego ze względu na potrzebę częstego podawania wysokich stężeń leków.

Nowe podejście do szczepionek łączonych może potencjalnie zostać wykorzystane do wywołania silnej odpowiedzi immunologicznej na obie charakterystyczne patologie Alzheimera u szerokiej grupy szczepionych pacjentów z polimorfizmami genu klasy II o wysokim MHC (głównym kompleksie zgodności tkankowej).

Stan zapalny może być wczesnym ostrzeżeniem przed demencją?