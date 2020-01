Witamina E a uszkodzenia płuc związane z używaniem e-papierosów

Nowe badania opublikowane w New England Journal of Medicine przez Centers for Disease Control and Prevention potwierdzają wcześniejsze ustalenia dotyczące związku między octanem witaminy E a uszkodzeniami płuc związanymi z używaniem e-papierosów.

W nowym badaniu CDC przeanalizowało płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) od 51 użytkowników e-papierosów z 16 stanów USA i porównał go z płynem BAL od 99 zdrowych osób. Octan witaminy E, również znaleziony w próbkach produktów testowanych przez Food and Drug Administration (FDA) i laboratoria stanowe, został zidentyfikowany w płynie BAL od 48 z 51 pacjentów korzystających z e-papierosów, ale nie znaleziono go w płynie BAL od zdrowych osób. Żadne inne substancje toksyczne nie zostały znalezione w płynie BAL z żadnej grupy, z wyjątkiem oleju kokosowego i limonenu (po jednym pacjencie).

Pułapki w trakcie rzucania palenia. Jak w nie nie wpaść? Groźny octan witaminy E? Na potrzeby tego badania CDC pobrało próbki BAL z publicznych placówek w całych Stanach Zjednoczonych. Próbki te otrzymano od szpitalnych zespołów klinicznych, które pobrały próbki w celu podjęcia decyzji dotyczących leczenia. Zespół naukowców pod przewodnictwem dra Petera Shieldsa, zastępcy dyrektora OSUCCC i onkologa, dostarczył próbki płynu BAL od 99 zdrowych osób w latach 2015-2019 w ramach badania produktu tytoniowego niezwiązanego z trwającym dochodzeniem CDC. „Odkrycia te potwierdzają wniosek, że octan witaminy E jest potencjalnym czynnikiem sprawczym uszkodzeń płuc wynikających z używania e-papierosów, i jest to ważne odkrycie, ponieważ podejmowane są decyzje o tym, jak najlepiej regulować szybko ewoluujący przemysł e-papierosów" – mówi Shields, który prowadzi wiele badań nad papierosami w OSUCCC, w tym badanie bronchoskopowe w celu sprawdzenia, w jaki sposób e-papierosy wpływają na mikrośrodowisko płuc. W październiku 2019 r. Shields i koledzy zgłosili pierwsze dowody, że nawet krótkoterminowe wapowanie powoduje zapalenie w płucach w czasopiśmie medycznym Cancer Prevention Research. Dodatkowe dane zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym Cancer Epidemiology 17 grudnia 2019 r., przed drukiem online, z którego wynika, że ​​szkody związane z paleniem wśród użytkowników e-papierosów są znacznie mniejsze niż palaczy i bardziej podobne do osób nigdy nie palących.

