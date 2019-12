Kaszel jest bardzo powszechną dolegliwością. Może on świadczyć o infekcjach dróg oddechowych oraz być objawem wielu innych schorzeń, które wcale nie muszą dotyczyć płuc oraz oskrzeli. Mokry, efektywny kaszel jest bardzo korzystny dla zdrowia, bo pozwala on pozbyć się z dróg oddechowych zalegającego śluzu, który jest doskonałym środowiskiem do rozwoju chorobotwórczych bakterii, a mogą one spowodować np. zapalenie płuc.

Jak rozpoznać mokry kaszel?

Rozpoznanie rodzaju kaszlu wydaje się trudne, jednak wystarczy obserwować dziecko, aby poznać, jaki kaszel u niego występuje. Suchemu kaszlowi towarzyszy zwykle uczucie łaskotania lub drapania w gardle; jest on napadowy, duszący i uporczywy. Zwykle pojawia się po wysiłku oraz w nocy, kiedy organizm ulegnie rozgrzaniu, a dziecko oddycha przez usta z powodu zatkanego nosa. Suchy kaszel może występować wraz z wyraźnie słyszalnymi świstami wdechowymi lub wydechowymi oraz dusznością. Podczas ataku kaszlu nie jest odpluwana wydzielana.

Kaszel mokry bywa następstwem kaszlu suchego i pojawia się pod koniec infekcji. Jego cechą charakterystyczną jest odrywanie się wydzieliny w czasie kasłania, która u małych dzieci może powodować odruch wymiotny. Jeżeli dziecko podczas kaszlu nerwowo przełyka ślinę, to najprawdopodobniej połyka odkrztuszoną wydzielinę, co jest dodatkowym zagrożeniem, bo przedłuża czas powrotu do zdrowia. Ważne: jeżeli dziecko odkrztusza lub wymiotuje gęstą pianą, możemy mieć do czynienia z atakiem astmy. Jest to powód do natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Podobnie jest w przypadku, gdy maluch odkrztusza wydzielinę podbarwioną na różowo, która może świadczyć o poważnej chorobie płuc.

Jak zwalczyć mokry kaszel u dziecka?

Wybór metody zwalczania kaszlu u dzieci uzależniony jest od rodzaju choroby, która go powoduje, dlatego zawsze przed zastosowaniem domowych metod leczenia, trzeba skonsultować się z lekarzem, który może zadecydować o terapii silnymi lekami o działaniu rozrzedzającym gęsta wydzielinę, wykrztuśnym, rozkurczającym oskrzela i przeciwzapalnym; często stosuje się je podczas nebulizacji. Konieczne jest to w przypadku występowania duszności i problemów z odkrztuszaniem wydzieliny. W leczeniu mokrego kaszlu, po porozumieniu z lekarzem, stosuje się także domowe metody, które są skutecznym sposobem na szybkie pokonanie choroby.

Jeżeli lekarz na to pozwoli, można zastosować wsparcie leczenia kaszlu w postaci domowych sposobów, które praktykowały jeszcze nasze prababcie. Jednym z najprostszych sposobów na szybkie pozbycie się modrego kaszlu jest zadbanie o prawidłowe nawodnienie organizmu. Dziecko powinno pić przede wszystkim wodę, bo efektywnie wpływa ona na rozrzedzenie wydzieliny zgromadzonej w oskrzelach oraz w zatokach. Doskonały efekt przynoszą też tradycyjne inhalacje parowe z dodatkiem ziół oraz naturalnych olejków estetycznych np. rumianku, ziela tymianku, mięty lub olejku tymiankowego, eukaliptusowego czy specjalnych mieszanek olejków estetycznych do inhalacji, które można kupić w aptece. Wspomagająco stosuje się nacieranie klatki piersiowej i pleców dobraną do wieku dziecka maścią rozgrzewającą oraz ułatwiające odrywanie się wydzieliny, delikatne oklepywanie pleców.

Inhalacje można wykonać także z pomocą nebulizatora i sili fizjologicznej, która nawilża drogi oddechowe i ułatwia odkrztuszanie. Po porozumieniu z lekarzem można też podawać dziecku napary ziołowe np. z kwiatu lipy i malin oraz zastosować domowe syropy o działaniu wykrztuśnym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym oraz łagodzącym kaszel. W tym celu doskonale sprawdzi się syrop z buraka oraz syrop z czosnku, cebuli i miodu. Ważne jest, aby dziecko wypluwało odkrztuszaną wydzielinę, bo tylko wówczas leczenie będzie skuteczne.

