Czy farbowanie włosów zwiększa ryzyko raka?

Naukowcy z National Institutes of Health stwierdzili, że kobiety, które używają trwałych farb do włosów i chemicznych środków prostujących są bardziej narażone na raka piersi niż kobiety, które nie używają tych produktów. Badanie opublikowane niedawno w International Journal of Cancer sugeruje, że ryzyko raka piersi wzrosło wraz z częstszym stosowaniem chemicznych produktów do włosów.

Farbowanie i rak?

Wykorzystując dane 46709 kobiet w Sister Study, naukowcy z National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) stwierdzili, że kobiety, które regularnie stosowały trwałą farbę do włosów w roku przed włączeniem do badania, były o 9 proc. bardziej narażone na raka niż kobiety, które nie stosowały farby do włosów. Wśród afroamerykańskich kobiet stosowanie trwałych farb co pięć do ośmiu tygodni lub dłużej wiązało się ze zwiększonym o 60 proc. ryzykiem raka piersi w porównaniu z 8 proc. zwiększonym ryzykiem białych kobiet. Zespół badawczy stwierdził niewielki lub żaden wzrost ryzyka raka piersi w przypadku koloryzacji półtrwałej lub tymczasowej.

„Naukowcy od dawna badają możliwy związek między farbowaniem włosów a rakiem, ale wyniki są niespójne” – powiedziała doktorantka Alexandra White, szef grupy NIEHS Environment and Cancer Epidemiology Group. „W naszym badaniu widzimy wyższe ryzyko raka piersi związane ze stosowaniem farb do włosów, a efekt jest silniejszy u kobiet w Afryce, szczególnie tych, które często ich używają”.

Środki prostujące też mogą być niebezpieczne

Intrygującym odkryciem był związek między stosowaniem chemicznych środków prostujących do włosów a rakiem piersi. Dr White i współpracownicy odkryli, że kobiety, które stosowały środki prostujące do włosów co najmniej co pięć do ośmiu tygodni, były o około 30 proc. bardziej narażone na raka piersi. Podczas gdy związek między używaniem prostownicy a rakiem piersi był podobny u Afroamerykanów i białych kobiet, stosowanie środków prostujących było znacznie częstsze wśród kobiet w Afryce.

Współautor, dr Dale Sandler, szef Oddziału Epidemiologii NIEHS, ostrzegł, że chociaż istnieją pewne wcześniejsze dowody potwierdzające związek z chemicznymi środkami prostującymi, wyniki te należy powtórzyć w innych badaniach.

Zapytany, czy kobiety powinny przestać farbować lub prostować chemicznie włosy, Sandler powiedział: „Jesteśmy narażeni na wiele rzeczy, które mogą potencjalnie przyczynić się do raka piersi, i jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek czynnik wyjaśniał ryzyko. Chociaż jest zbyt wcześnie, aby to zrobić. stanowcze zalecenie, aby unikać tych substancji chemicznych, może być jeszcze jedną rzeczą, którą kobiety mogą zrobić, aby zmniejszyć ryzyko raka piersi”.

