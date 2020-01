Demencja ma różny wpływ na użytkowników różnych języków

Osoby anglojęzyczne miały problemy z wymawianiem słów, a włoskojęzyczne wypowiadali krótsze, prostsze zdania. Te odkrycia mogą pomóc w dokładniejszym diagnozowaniu osób z różnych kultur. Kryteria diagnostyczne są dziś często oparte na doświadczeniu pacjentów anglojęzycznych.

W badaniu University of California przeprowadzonym wśród 20 pacjentów mówiących po angielsku i 18 pacjentów mówiących po włosku wszyscy mieli pierwotną postępującą afazję – chorobę neurodegeneracyjną, która atakuje obszary mózgu związane z językiem. Jest to cecha choroby Alzheimera i innych zaburzeń z zakresu demencji. Badania tomograficzne i testy wykazały podobny poziom funkcji poznawczych u osób w obu grupach językowych.

Ale kiedy naukowcy poprosili uczestników o ukończenie szeregu testów językowych, dostrzegli oczywiste różnice między obiema grupami w zakresie wyzwań, przed którymi uczestnicy stanęli.

Łatwiejszy w wymowie?

„Uważamy, że dzieje się tak szczególnie dlatego, że zbitki spółgłosek, które są tak powszechne w języku angielskim, stanowią wyzwanie dla degenerującego się systemu mowy” – powiedziała autorka badań Maria Luisa Gorno-Tempini, profesor neurologii i psychiatrii. „W przeciwieństwie do tego włoski jest łatwiejszy w wymowie, ale ma o wiele bardziej złożoną gramatykę, i właśnie w tym zakresie użytkownicy języka włoskiego z pierwotną afazją postępującą mają kłopoty”.

W rezultacie osoby anglojęzyczne mówiły mniej, podczas gdy włoskojęzyczne miały mniej problemów z wymową, ale upraszczali to, co mówili. Angielski jest językiem germańskim, a włoski to język romański, wywodzący się z łaciny obok francuskiego, hiszpańskiego i portugalskiego.

Obawy i nadzieje

Badacze obawiają się, że wielu obcokrajowców mówiących po angielsku może nie otrzymać właściwej diagnozy, „ponieważ objawy nie pasują do tego, co opisano w podręcznikach klinicznych opartych na badaniach rodzimych użytkowników języka angielskiego”.

Zespół badawczy z San Francisco chce teraz powtórzyć badania w większych grupach pacjentów i poszukać różnic między osobami posługującymi się innymi językami, takimi jak chiński i arabski. „Mamy nadzieję, że takie badania poprawią nasze rozumienie nauki o mózgu leżącej u podstaw języka i zaburzeń językowych, zwiększą świadomość różnic w leczeniu demencji i ostatecznie poprawią poziom opieki dla wszystkich pacjentów” –powiedziała prof. Gorno-Tempini.

