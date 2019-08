Co kolor moczu może mówić o twoim zdrowiu?

Zarówno mocz jak i kał wiele mówią o stanie naszego zdrowia. Ten drugi element analizujemy jednak zdecydowanie częściej. Lekarze od dawna uczulają pacjentów, że wygląd stolca może świadczyć o wielu problemach zdrowotnych, w tym zaburzeniach pracy wątroby czy raku odbytu. Codzienne śledzenie koloru moczu również jest przydatne. Choćby dlatego, że pozwala ocenić stopień potencjalnego odwodnienia organizmu. To jednak nie jedyny wskaźnik.

Sprawdź, co może oznacza kolor moczu:

Przezroczysty mocz

Picie wystarczającej ilości wody jest ważne, aby pomóc nerkom w filtrowaniu toksyn. Jednak zbyt dużo wody może doprowadzić do wydalenia przez organizm zbyt dużej ilości sodu, powodując hiponatremię. Stan ten może doprowadzić nawet do drgawek, utraty przytomności czy śpiączki. Objawy, które dodatkowo mogą wystąpić to m.in. ból głowy, nudności.

Jasnożółty mocz

To prawidłowy kolor moczu. Świadczy o dobrym nawodnieniu organizmu.

Żółty (ale nie jasny) mocz

Ten kolor na ogół występuje z samego rana lub po długim i intensywnym treningu. Świadczy o lekkim odwodnieniu i sugeruje, by zacząć nawadniać organizm.

Pienisty mocz

Pęcherzyki w moczu, które znikają w ciągu kilku sekund, zwykle nie są znaczące. Jeśli jednak bąbelki pozostaną, oznacza to, że białko przecieka przez mechanizm filtrujący nerki i trafia do moczu. Może to być spowodowane chorobą nerek, infekcją lub spożywaniem zbyt dużej ilości białka.

Mętny mocz

Jeśli towarzyszy temu uczucie pieczenia i bolesne oddawanie moczu, zmętnienie może wskazywać na obecność bakterii, która powoduje infekcję pęcherza moczowego. Przyczyny mogą być także inne, jak np. kamienie nerkowe. Mętny mocz często występuje u kobiet w ciąży, ponieważ wytwarzają większe ilości wydzieliny z pochwy, które mieszają się z moczem.

Pomarańczowy mocz

Może wskazywać na odwodnienie lub może być po prostu efektem połknięciem barwnika spożywczego. Może to jednak wskazywać na problem z wątrobą lub przewodem żółciowym, a w tym przypadku powinna wystąpić także zmiana zabarwienia stolca – będzie on wówczas jasny.

Różowy mocz

Może wskazywać na infekcję dróg moczowych, choroby nerek, a nawet problemy z prostatą lub efekt uboczny leków chemioterapeutycznych, środków przeczyszczających i antybiotyków przeciw gruźlicy. Ale może też być zupełnie normalny, jeśli zjedliśmy dużo buraków, jeżyn czy rabarbaru.

Ciemnoróżowy lub czerwony wskazuje, że w moczu jest znaczna ilość krwi. Może być oznaką uszkodzenia lub choroby nerek, moczowodów, pęcherza moczowego lub cewki moczowej.

Brunatny mocz

Mocz przypominający colę może wystąpić po spożyciu fasoli fava, rabarbaru lub aloesu. Zaburzenia wątroby i nerek, infekcje dróg moczowych i ekstremalne uszkodzenie mięśni to niektóre z innych przyczyn tego dziwnego koloru. Może on wystąpić także po zażyciu niektórych leków, np. leków przeciwmalarycznych: chlorochina i prymachina, antybiotyków – metronidazol.

Czytaj także:

Dostał zawału na wakacjach, podczas jedzenia owsianki. To pozwoliło wykryć chorobę genetyczną