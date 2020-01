Rak trzustki. Nawyki, które zwiększają ryzyko zachorowania

Nie tylko Irańscy badacze donoszą o zwiększonej zachorowalności i umieralności na raka trzustki, który stał się obecnie globalną „epidemią”. Winne temu są przede wszystkim nasze codzienne nawyki żywieniowe oraz styl życia, w którym nadal niewielką rolę odgrywa zdrowa dieta i aktywność fizyczna. Do raka trzustki prowadzi także palenie papierosów i picie alkoholu. Dowiedz się, jakie czynniki ryzyka zachorowania na raka trzustki musisz wyeliminować ze swojego życia.

Rak trzustki w liczbach

Nowotwór trzustkiprzed dłuższy czas nie daje wyraźnych objawów. W momencie, gdy się one pojawiają, nowotwór jest już zwykle w zaawansowanym stadium, co obniża szanse na pokonanie choroby i przeżycie. W przypadku raka trzustki statystyki nie prezentują się najlepiej. W ciągu 27 lat (od 1990 do 2017 roku) globalna liczba zachorowań na raka trzustki zwiększyła się z 196 tys. do 441 tys. W Polsce częściej na nowotwór trzustki chorują mężczyźni – zapadalność na ten rodzaj nowotworu u mężczyzn wynosi 8 na 100 tys.; w przypadku kobiet jest to 4,8 na 100 tys. U osób chorych na raka trzustki pięcioletni wskaźnik przeżycia jest wyjątkowo niski i wynosi zaledwie 5%. W efekcie ponad 5 tys. osób w Polsce umiera każdego roku na raka trzustki. Ma to związek nie tylko z wyjątkową agresywnością i cichym początkiem choroby, ale także z unikaniem badań profilaktycznych oraz zbyt niską świadomością dotyczącą profilaktyki raka trzustki, bo chorobę tą powodują przede wszystkim nasze niezdrowe nawyki.

Jak uchronić się przed rakiem trzustki?

Profilaktyka raka trzustki uwzględnia przede wszystkim zdrowy tryb życia, stosowanie zdrowej i bogatej w naturalne produkty diety oraz rezygnację z używek. Tyla i aż tyle możemy zrobić, aby zimniejszych ryzyko zachorowania na jeden z najbardziej niebezpiecznych i podstępnych nowotworów, który obecnie atakuje coraz młodsze osoby. Jedynie nielicznym z pacjentów udaje się pokonać chorobę i przeżyć dłużej niż przewidują statystyki; są to zwykle przypadki, w których raka trzustki wykryto stosunkowo wcześnie.

Czynniki ryzyka raka trzustki

Prowadzona od kilku lat kampania informacyjna na temat czynników ryzyka, które zwiększają liczbę zachorowań na raka trzustki, wydaje się nieskuteczna. Chorych przybywa, a rak trzustki nie atakuje już jedynie osób w podeszłym wieku, u których ryzyko zachorowania na każdy z rodzajów nowotworów jest wyższe. Obecnie rak trzustki atakuje osoby w wieku produkcyjnym, często po 30. roku życia i ma przede wszystkim związek ze stosowaną dietą. Uwarunkowania genetyczne oraz schorzenia przewlekłe np. cukrzyca także zwiększają ryzyko zachorowania, jednak znajdują się one na dalszych miejscach listy czynników ryzyka rozwoju raka trzustki.

3 główne przyczyny raka trzustki

Oprócz wieku (zwiększona zachorowalność na raka trzustki obserwowana jest u osób, które ukończyły 65. rok życia) oraz czynników genetycznych, wśród których wyróżnić można różne mutacje genów, ryzyko zachorowania na raka trzustki zwiększają 3 częste nawyki, które warto jak najszybciej wyeliminować.

1. Stosowanie nieodpowiednio skomponowanej diety

Zła dieta ma wpływ na zwiększenie ryzyka rozwoju wszystkich nowotworów układu pokarmowego. W szczególności na wzrost ryzyka zachorowania na raka trzustki wpływa nadwaga i otyłość, których główną przyczyną jest nieodpowiednio zbilansowana dieta. W przypadku osób z otyłością ryzyko rozwoju raka trzustki zwiększa się o 30%.

Komponowanie codziennego jadłospisu na bazie produktów wysoko przetworzonych, napojów gazowanych, słodyczy i słonych przekąsek oraz niski udział w diecie produktów pełnoziarnistych i produktów o niskim indeksie glikemicznym (IG) prowadzi do nagłych skoków poziomu glukozy we krwi, które są uważane za jedną z głównych przyczyn nowotworów trzustki. Czynnikiem ryzyka jest także cukrzyca, która stałą obecnie się jedną z wielu chorób cywilizacyjnych.

2. Palenie papierosów

Palenie papierosów nie prowadzi jedynie do rozwoju raka płuc, raka krtani, raka gardła oraz raka jamy ustnej. Bardzo często ma związek z paleniem tytoniu, a coraz więcej palaczy umiera przedwcześnie właśnie z powodu nowotworu trzustki. Lekarze alarmują, że nawet okazjonalne sięganie po papierosy może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka trzustki dwukrotnie.

3. Nadużywanie alkoholu

Nadużywanie alkoholu także zwiększa ryzyko zachorowania na raka trzustki; w połączeniu z paleniem papierosów i złą dietą sprawia, że ryzyko zachorowania zwiększa się nawet kilkukrotnie.

Do czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na raka trzustki, zaliczane jest także zakażenie bakterią Helicobacter pylori.

