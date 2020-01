Raka szyjki macicy można wyeliminować w ciągu stu lat

Analizy naukowców pokazują, że przy samych szczepieniach liczba przypadków raka szyjki macicy spadnie o 89% w ciągu stulecia w 78 krajach najbardziej dotkniętych tą chorobą, w wyniku czego uda się zapobiec 60 milionom przypadków raka. Dodając dwa testy przesiewowe i leczenie przedrakowych zmian szyjki macicy, liczba przypadków raka szyjki macicy spadnie o 97%, a 72 miliony przypadków raka szyjki macicy zostaną zapobiegnięte w ciągu następnego stulecia. Ponadto dzięki zwiększeniu skali odpowiedniego leczenia raka można zapobiec 62 milionom zgonów z powodu raka szyjki macicy.

„Po raz pierwszy oszacowaliśmy, ile przypadków raka szyjki macicy można by uniknąć, gdyby wdrożono strategię WHO i kiedy może nastąpić eliminacja” mówi Marc Brisson. „Nasze wyniki sugerują, że aby wyeliminować raka szyjki macicy, konieczne będzie osiągnięcie wysoki zasięg szczepień oraz wysoki poziom badań przesiewowych i leczenia, szczególnie w krajach o największym obciążeniu chorobą”.

Wyniki wykorzystano do opracowania strategii eliminacji raka szyjki macicy WHO, która zostanie przedstawiona do przyjęcia na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2020 r. „Jeśli strategia zostanie przyjęta i zastosowana przez państwa członkowskie, rak szyjki macicy można wyeliminować w krajach o wysokim dochodzie do 2040 r. I na całym świecie w ciągu następnego stulecia, co byłoby fenomenalnym zwycięstwem dla zdrowia kobiet”- mówi profesor Brisson. „Można to jednak osiągnąć jedynie przy znacznym międzynarodowym zaangażowaniu finansowym i politycznym, aby zwiększyć profilaktykę i leczenie”.

Rak szyjki macicy – objawy

Oto kilka objawów, których nie wolno ignorować:

Krwawienie między miesiączkami – to najczęstszy i najbardziej charakterystyczny objaw raka szyjki macicy. Krwawienie może pojawić się między miesiączkami, ale także po stosunku. Intensywniejsze miesiączki przed menopauzą oraz krwawienie po menopauzie również mogą być związane z rakiem szyjki macicy.



Nieprawidłowa wydzielina z pochwy – zaniepokoić powinien przede wszystkim nieprzyjemny zapach. Wydzielina z pochwy może być też podbarwiona krwią. Należy pamiętać, że wiele różnych infekcji pochwy może powodować nieprzyjemny zapach i upławy. To wcale nie musi być rak. Mimo wszystko każdą, niepokojącą zmianę trzeba skonsultować z lekarzem.



Brak sił – zmęczenie towarzyszy każdej, poważnej chorobie. Może wskazywać na dowolny nowotwór, ale także być wynikiem choćby niedoboru witamin lub silnego stresu. Jeśli jednak zmęczenie pojawia się wraz z innymi, niepokojącymi objawami, nie wolno go ignorować.



Ból w obrębie miednicy – ból może występować samoistnie, ale często pojawia się w trakcie stosunku płciowego lub tuż po nim.



Częste oddawanie moczu – zaniepokoić powinno nie tylko ciągłe parcie na pęcherz, ale także ból podczas oddawania moczu.



Jeżeli kobieta regularnie chodzi do ginekologa i wykonuje badania profilaktyczne, ewentualny nowotwór może zostać wykryty jeszcze zanim pojawią się niepokojące objawy. To też najlepszy moment, by podjąć leczenie.

Czytaj także:

Ból w czasie seksu. Co może być przyczyną?