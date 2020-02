Katowice. Młodzi okuliści będą trenować na najnowocześniejszym symulatorze

Do dyspozycji szkolących będą również dwa stanowiska do chirurgii zaćmy – każde wyposażone w mikroskop okulistyczny – i fakoemulsyfikator z pełnym wyposażeniem pola operacyjnego do zaćmy.

„Cieszymy się, że nasi młodzi lekarze mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności z zakresu chirurgii okulistycznej z uwzględnieniem chirurgii zaćmy w oparciu o najnowocześniejszy symulator oraz sztuczne gałki oczne” – powiedziała w czwartek organizatorka warsztatów, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki SUM prof. Ewa Mrukwa–Kominek.

Jak podkreśliła, możliwości ćwiczenia na takim symulatorze są praktycznie nieograniczone, począwszy od prostych ćwiczeń, a skończywszy na skomplikowanych zabiegach operacyjnych.

W wirtualnej przestrzeni okuliści będą mogli przećwiczyć najtrudniejsze przypadki, z jakimi najpewniej spotkają się w przyszłości przy stole operacyjnym. Poznają najnowsze techniki operacyjne i omówią najtrudniejsze kliniczne przypadki.

Treningi na symulatorze i dwóch stanowiskach do chirurgii zaćmy młodzi lekarze rozpoczną już w najbliższy poniedziałek. (PAP)

PAP – Nauka w Polsce, Anna Gumułka

