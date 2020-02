Szum w uszach. Co może oznaczać?

Szumy uszne to tzw. dolegliwość akustyczna, której charakterystycznym objawem jest to, że różne dźwięki, nie tylko szum, słyszane są jedynie przez konkretną osobę. Szum w uszach może pojawić się z wielu powodów, dlatego nie można go bagatelizować.

Co to jest szum w uszach?

Szum w uszach jest dźwiękiem słyszanym jedynie przez osobę, która go doświadcza. Przypadłość ta może pojawiać się okresowo i trwać jedynie kilka minut lub godzin oraz występować w sposób przewlekły. Przewlekłe szumy uszne utrudniają normalne funkcjonowanie, sprawiają, że osoba ich doświadczająca nie może spokojnie zasnąć oraz pracować, a także ma problemy ze skupieniem uwagi na każdej z wykonywanych czynności. Czasami szumy uszne mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń na tle psychicznym i wymagają stosowania leków przeciwlękowych – nie zdarza się to często, ale są znane przypadki pacjentów, którzy z powodu przewlekłych szumów usznych zaczęli mieć poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Szum w uszach może mieć różne nasilenie i mogą towarzyszyć mu dodatkowe dolegliwości np. uczucie zatkanego ucha, ból ucha i przytępienie słuchu. Nie tylko typowe szumy uszne mogą utrudniać normalne funkcjonowanie, bo wiele osób słyszy także nieprzyjemne piski i buczenie w uchu.

Szum w uszach – przyczyny

Nie zawsze da się ustalić przyczynę szumu w uszach. W wielu przypadkach przyczyny dolegliwości pozostają nieznane i nie mają nic wspólnego z żadnymi schorzeniami. Wówczas często przyjmuje się, że szumy uszne są objawem o podłożu psychogennym i mają bezpośredni związek np. z przewlekłym stresem. Dlaczego szumi w uszach i jakie schorzenia powodują tę dolegliwość? Istnieje kilka częstych przyczyn pojawienia się szumów usznych, a należą do nich:

nadczynność tarczycy,



przebywanie w hałasie,



stosowanie niektórych leków,



przewlekły stan zapalny ucha,



zatkanie przewodu słuchowego woskowiną,



nadciśnienie tętnicze,



miażdżyca,



migrena,



uszkodzenia nerwu ślimakowo – przedsionkowego,



schorzenia nowotworowe,



przewlekły stres i nerwica.

Czasami szum w uszach może być też efektem urazu czaszki lub urazu ucha, do którego może dojść np. w momencie, gdy czyścimy ucho patyczkami kosmetycznymi.

Jak pozbyć się uporczywych szumów usznych?

Aby pozbyć się szumów usznych, trzeba najpierw odkryć ich przyczynę. W większości przypadków szumy uszne mają charakter napadowy i epizodyczny – wówczas trudno jednoznacznie określić, co je wywołuje, bo może być to zarówno uraz akustyczny, jak i chwilowe, nadmierne napięcie nerwowe. W przypadku chorobowego podłoża szumów usznych stosuje się odpowiednio dobraną do przyczyny terapię. Może to być leczenie farmakologiczne w przypadku nadciśnienia oraz nadczynności tarczycy i stanów zapalnych ucha, zabieg chirurgiczny w przypadku urazów oraz zmiana leków. Leczenie jest zawsze dobierane indywidualnie, jednak nie musi przynieść oczekiwanych efektów i czasami trzeba nauczyć się żyć z nieprzyjemnym szumem, który słyszalny jest o każdej porze dnia i nocy.

Kiedy szum uszny powinien szczególnie zaniepokoić?

Sytuacją, która wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej, jest pojawienie się szumu usznego wraz z dodatkowymi dolegliwościami. Należą do nich:

uporczywy ból głowy, który nie mija po przyjęciu leku przeciwbólowego,



zawroty głowy,



zaburzenia widzenia,



chwilowa utrata słuchu,



nocny częstomocz,



drętwienie i mrowienie twarzy,



paraliż twarzy,



uczucie nasilającego się niepokoju,



omdlenia.

