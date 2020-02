Trądzik u mężczyzn. Co jest przyczyną i jak go leczyć?

Trądzik nie jest już jedynie problemem nastolatków. Coraz częściej ponownie pojawia się po ukończeniu 30. roku życia lub nieco wcześniej, choć wówczas zwykle przebiega znacznie łagodniej. Zamiany trądzikowe są nie tylko powodem kompleksów, ale także mogą sprzyjać poważnym zakażeniom bakteryjnym skóry, które wymagają długotrwałego leczenia dermatologicznego.

Trądzik u mężczyzn – dlaczego się pojawia i jak mu zapobiegać?

Męska skóra różni się od skóry kobiecej. Jest nie tylko znacznie grubsza, ale także znajduje się w niej więcej gruczołów łojowych, które zwykle wydzielają zwiększoną ilość sebum. Przetłuszczanie się skóry sprzyja powstawaniu zmian trądzikowych oraz zaskórników, które także mogą stać się przyczyną poważnych problemów. Zatkane ujścia gruczołów łojowych są idealnym miejscem do życia dla chorobotwórczych bakterii. W przypadku męskiej części populacji powstające na skórze ropne wykwity mogą być mylnie brane za trądzik. Pojawiające się w obrębie owłosionej skóry twarzy, torsu oraz skóry głowy ropne krosty znacznie częściej są objawem poważniejszej choroby, czyli figówki, której podłożem jest zakażenie gronkowcem. Figówka to inaczej przewlekłe, ropne zapalenie mieszków włosowych, które rozwija się w momencie uszkodzenia skóry i jej zakażenia przez bytujące na skórze, chorobotwórcze bakterie. Stan zapalny może do złudzenia przypominać zmiany trądzikowe, jednak obejmuje jedynie obszar, na którym zlokalizowane są mieszki włosowe. Najczęściej przyczyną figówki oraz innych zmian na skórze, które mają postać ropnych wykwitów, są urazy skóry powstające podczas golenia oraz nieprawidłowe oczyszczanie i pielęgnacja skóry.

Przyczyny męskiego trądziku

Męski trądzik najczęściej związany jest z nieprawidłowym oczyszczaniem i pielęgnacją cery. Błędy kosmetyczne prowadzą do powstawania licznych wykwitów skórnych w postaci zaskórników, grudek oraz wykazujących objawy stanu zapalnego ropnych krost. Jest to tzw. trądzik kosmetyczny, który można szybko wyleczyć, stosując odpowiednie kosmetyki oczyszczające skórę, dbając o odpowiednią higienę maszynek do golenia oraz golarek, a także stosując kosmetyki ograniczające wydzielanie sebum.

Trądzik kosmetyczny często idzie w parze z trądzikiem mechanicznym, który spowodowany jest częstymi uszkodzeniami naskórka i podrażnieniami skóry w wyniku golenia zarostu. Trądzik mechaniczny może być wstępem do figówki, dlatego nie należy go bagatelizować. Może on pojawić się także na ramionach, plecach, szyi i klatce piersiowej. W celu uniknięcia podrażnień skóry i związanego z nimi trądziku mechanicznego konieczne jest prawidłowe golenie twarzy w kierunku wzrostu zarostu, stosowanie jednorazowych maszynek do golenia lub odpowiednio zdezynfekowanych maszynek wielorazowego użytku, a także dbanie o prawidłową higienę golarek elektrycznych.

Trądzik a zaburzenia hormonalne

W przypadku niektórych mężczyzn trądzik może być wynikiem działania hormonów. Występuje zwykle u mężczyzn z wysokim poziomem androgenów m.in. testosteronu. Wówczas mogą pojawić się także inne problemy natury estetycznej np. przedwczesne łysienie.

Trądzik a dieta

Męska dieta nie zawsze jest idealna. Słone przekąski, alkohol, tłuste i ostre potrawy, a także nadmiar kofeiny oraz napojów gazowanych mogą sprzyjać powstawaniu zmian trądzikowych.

Jak pozbyć się trądziku?

Na początek warto zmienić podejście do pielęgnacji cery. W ograniczanie przetłuszczania się skóry, które sprzyja powstawaniu zmian trądzikowych i namnażaniu się powodujących stany zapalne bakterii, pomoże codzienne oczyszczanie cery delikatnymi kosmetykami dla mężczyzn. Warto pamiętać także o złuszczaniu martwego naskórka oraz odpowiednim nawilżeniu skóry, bo w przypadku, gdy staje się ona przesuszona, gruczoły łojowe zaczynają produkować większe ilości sebum. W przypadku stanów zapalnych konieczna jest rezygnacja z golenia maszynkami wieloazowego użytku; trzeba też pamiętać o tym, aby nie wyciskać krost oraz unikać częstego dotykania i pocierania skóry twarzy, bo sprzyja to roznoszeniu chorobotwórczych patogenów na nieobjęte zmianami partie skóry.

