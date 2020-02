Zaburzenia psychiczne a guzy mózgu. Objawy, które trzeba skonsultować

Większość nowotworów mózgu powoduje różnorodne zaburzenia neurologiczne, wśród których występują także zaburzenia psychiczne. Mogą one narastać stopniowo lub pojawić się nagle i bez wyraźnego powodu. Z tego względu nie można bagatelizować żadnych objawów chorób psychicznych, a każdy niepokojący objaw trzeba skonsultować z lekarzem.

Czy nowotwór mózgu powoduje zaburzenia psychiczne?

Nowotwory mózgu mogą powodować różne objawy neurologiczne i przyczyniać się do wystąpienia zaburzeń psychicznych. Nasilenie niepokojących objawów związane jest m.in. z tym, który płat mózgu zostanie zaatakowany przez nowotwór. Wpływ na pojawienie się zaburzeń psychicznych ma także rodzaj guza – w tym przypadku kluczowe jest to, czy jest to guz, który rozwija się z komórek mózgowych, bo tego typu nowotwory mogą dawać długotrwałe objawy na tle neurologicznym, które często uwzględniają np. zmienność nastrojów i diametralną zmianę osobowości osoby chorej. W przypadku guzów, które pojawiają się w mózgu w wyniku przerzutów komórek nowotworowych z innych narządów, zaburzenia psychiczne najczęściej pojawiają się nagle. Nasilenie objawów jest bezpośrednio związane z wielkością guza oraz jego rodzajem.

Warto wiedzieć, że zaburzenia psychiczne pojawiają się u około 30% pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór mózgu. Często są jedynym objawem nowotworów niezłośliwych, dlatego przypuszcza się, że dane statystyczne są znacznie zaniżone, bo w przypadku wielu pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne, nie wykonuje się badań w celu zdiagnozowania nowotworów mózgu, jeżeli nie ma ku temu wyraźnych wskazań.

Jakie zaburzenia psychiczne mogą powodować guzy mózgu?

Zaburzenia psychiczne związane z guzami mózgu są wyjątkowo różnorodne i obejmują, m.in.:

zmianę osobowości osoby chorej,



napady agresji,



objawy depresyjne,



zaburzenia lękowe,



psychozę,



ataki paniki,



omamy słuchowe i wzrokowe,



nadwrażliwość na dźwięki,



zaburzenia odżywiania,



niestabilność emocjonalną,



zaburzenia snu,



nadmierne pobudzenie,



apatię.



Objawy zaburzeń psychicznych, które pojawiają się z powodu guza mózgu, mogą być początkowo bagatelizowane i przypisywane np. życiu w ciągłym stresie. Trzeba wiedzieć, że coraz częstsze zaburzenia nerwicowe oraz towarzyszące im objawy somatyczne także mogą być związane z nowotworami mózgu.

Kiedy zaburzenia psychiczne wskazują na guzy mózgu?

Trudno jest jednoznacznie określić, które z zaburzeń psychicznych mogą wskazywać na guz mózgu i powinny skłonić do wizyty u lekarza. W większości przypadków oprócz zaburzeń psychicznych guzy mózgu powodują też inne, bardzo niepokojące objawy, które zawsze trzeba skonsultować z lekarzem, m.in.:

poranne wymioty,



ból i zawroty głowy,



szumy uszne,



zaburzenia widzenia,



problemy z prawidłowym wysławianiem się,



zaburzenia równowagi,



chwiejny chód,



drętwienie kończyn,



niedowłady,



dezorientację,



problemy z pamięcią i koncentracją uwagi.



Powyższe objawy mogą pojawić się równolegle z zaburzeniami psychicznymi lub znacznie wcześniej w zależności od tego, jak szybko rośnie guz, a każdy z nich wymaga konsultacji ze specjalistą neurologiem oraz wykonania badań obrazowych m.in. tomografii komputerowej głowy.

Podsumowując, zaburzenia psychiczne są często obserwowanym objawem u osób chorych na nowotwory mózgu. Mogą one pojawiać się sporadycznie lub trwać przez dłuższy czas, prowadząc np. do stopniowej zmiany osobowości osoby chorej. Z czasem mogą zacząć pojawiać się dodatkowe objawy, które świadczą o postępie choroby i są związane ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego. Na tym etapie najczęściej występują już liczne, typowe objawy guza mózgu, których nie sposób przeoczyć, dlatego nie należy zwlekać z wizytą u lekarza, bo może to spowodować poważne problemy na etapie leczenia nowotworu.

