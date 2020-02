Czy rozpylanie alkoholu lub chloru na całe ciało może zabić koronawirusa? „Nie. Rozpylanie alkoholu lub chloru po całym ciele nie zabije wirusów, które już dostały się do twojego organizmu Rozpylanie takich substancji może być szkodliwe dla odzieży lub błon śluzowych (tj. oczu, ust). Należy pamiętać, że zarówno alkohol, jak i chlor mogą być przydatne do dezynfekcji powierzchni, ale należy je stosować zgodnie z odpowiednimi zaleceniami” – czytamy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

Naukowcy o myciu rąk i rozprzestrzenianiu się wirusów

Badanie oparte na modelowaniu epidemiologicznym i symulacjach opartych na danych pojawia się w czasopiśmie Risk Analysis.

Na podstawie danych z poprzednich badań przeprowadzonych przez różne grupy, w tym American Society for Microbiology, zespół szacuje, że średnio tylko około 20 procent osób na lotniskach ma czyste ręce – co oznacza, że ​​były myte mydłem i wodą przez co najmniej 15 sekund, w ciągu ostatniej godziny. Pozostałe 80 procent potencjalnie zanieczyszcza wszystko, czego dotykają, wszelkimi zarazkami, które mogą nosić na dłoniach, w tym podłokietniki, fotele, wszelkiego rodzaju poręcze i blaty.

Naukowcy odkryli, że poprawienie higieny rąk na wszystkich lotniskach na świecie w celu trzykrotnego zwiększenia tej liczby, tak aby 60 procent podróżnych posiadających czyste ręce w danym momencie miałoby największy wpływ, potencjalnie spowalniając rozprzestrzenianie się chorób globalnych o prawie 70 procent. Wdrożenie takich środków na tak wielu lotniskach i osiągnięcie tak wysokiego poziomu zgodności może być niepraktyczne, ale nowe badanie sugeruje, że znaczące ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób można nadal osiągnąć poprzez wybranie 10 najbardziej znaczących portów lotniczych w oparciu o początkową lokalizację epidemii wirusowa. Naukowcy szacują, że skoncentrowanie się na myciu rąk na tych 10 lotniskach może potencjalnie spowolnić rozprzestrzenianie się choroby nawet o 37 procent.

Naukowcy doszli do tych szacunków przy użyciu szczegółowych symulacji epidemiologicznych, które obejmowały dane dotyczące lotów na całym świecie, w tym czas trwania, odległość i połączenia; szacunkowe czasy oczekiwania na lotniskach; oraz badania typowych wskaźników interakcji ludzi z różnymi elementami otoczenia i innymi ludźmi.

