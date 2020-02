Po operacji guza mózgu straciła węch i smak. Czym jest anosmia?

Czym jest anosmia?

Anosmia to częściowa lub całkowita utrata węchu. Strata może być tymczasowa lub trwała. Częste stany podrażniające błonę śluzową nosa, takie jak alergie lub przeziębienie, mogą prowadzić do przejściowej anosmii.

Poważniejsze stany, które wpływają na mózg lub nerwy, takie jak guzy mózgu lub uraz głowy, mogą powodować trwałą utratę węchu. Starość też czasami powoduje anosmię.

Anosmia zwykle nie jest poważna, ale może mieć głęboki wpływ na jakość życia danej osoby.

Ludzie z anosmią mogą nie być w stanie w pełni posmakować jedzenia i mogą stracić zainteresowanie jedzeniem. Może to prowadzić do utraty wagi lub niedożywienia. Anosmia może również prowadzić do depresji, ponieważ może upośledzać zdolność węchu lub smaku przyjemnych potraw.

Leczenie zależy od przyczyny. Jeśli utrata węchu wystąpi podczas infekcji przeziębienia, alergii lub zatok, zwykle ustępuje samoistnie w ciągu kilku dni. Zabiegi, które mogą pomóc rozwiązać problem kosmosu spowodowanego podrażnieniem nosa obejmują:

leki zmniejszające przekrwienie,



leki przeciwhistaminowe,



sterydowe spraye do nosa,



antybiotyki na infekcje bakteryjne,



zmniejszenie narażenia na podrażnienia nosa i alergeny,



zaprzestanie palenia.



Utratę węchu spowodowaną niedrożnością nosa można leczyć, usuwając wszystko, co utrudnia przepływ przez nos. Usunięcie może obejmować procedurę usunięcia polipów nosa, wyprostowania przegrody nosowej lub usunięcia zatok.

