Co powinno znaleźć się w domowej apteczce? Podpowiada ratownik medyczny

Nigdy nie wiadomo kiedy możemy potrzebować pomocy. Apteczka to zawsze niezbędna rzecz, nie tylko w samochodzie, ale też w domu. Oprócz klasycznej gazy czy preparatów do dezynfekcji, warto zaopatrzyć się w nowoczesne rozwiązania, na przykład opatrunki włókninowe. – To taki plaster, który jest z delikatnego materiału – powiedział Ariel Szczotok, ratownik medyczny. Co jeszcze warto mieć w apteczce w razie wypadku?

Zdaniem Ariela Szczotoka, ratownika medycznego, w apteczce powinny się znaleźć:

preparaty na stłuczenia,



preparaty na oparzenia,



preparaty na trudno gojące się razy,



preparaty do dezynfekcji,



środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Pamiętajmy, że należy bezzwłocznie udać się do lekarza lub na Szpitalny Oddział Ratunkowy, jeżeli wypadek jest poważniejszy. Np. w przypadku głębokiego zranienia i krwawienia, którego nie możemy zatamować, podejrzenia zwichnięcia stawu czy złamania kości, poważnego oparzenia czy gorączki, która nie reaguje na leki.

