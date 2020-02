Dlaczego nie wolno ignorować nawracającego krwawienia z nosa?

Krwawienie z nosa może być spowodowane przez różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Często dotyczy osób, u których występuje kruchość naczyń krwionośnych, miażdżyca naczyń krwionośnych, różne choroby układowe oraz schorzenia autoimmunologiczne.

Krwawienie z nosa – przyczyny

Krwotok z nosa może być spowodowany zarówno niegroźnymi schorzeniami np. infekcjami w obrębie błony śluzowej nosa, jak i poważnymi chorobami autoimmunologicznymi i chorobami o podłożu nowotworowym. Jeżeli pojawia się często i nie jest spowodowany np. urazem, może świadczyć m.in. o zaburzeniach krzepnięcia krwi, anemii, zaburzeniach hormonalnych, schorzeniach w obrębie zatok przynosowych, a także schorzeniach nerek i wątroby. Rzadką przyczyną nawracających krwawień z nosa jest nerwiak węchowy, czyli nowotwór górnej części jamy nosowej, który przez długi czas może nie dawać innych objawów.

Nowotwory rzadkie – co warto o nich wiedzieć?

Nowotwory rzadkie to grupa schorzeń, które stanowią jedynie kilka procent wszystkich przypadków nowotworów. Zaliczmy do nich m.in. niektóre nowotwory w obrębie głowy i szyi np. nerwiaka węchowego. Grupa nowotworów rzadkich sprawia dość poważne problemy diagnostyczne ze względu na brak dostatecznej wiedzy pacjentów oraz lekarzy, a także brak możliwości dokładnego poznania przyczyn i objawów, co związane jest z małą liczbą pacjentów i brakiem możliwości wykonania odpowiednich badań klinicznych.

Nowotwory rzadkie nadal stanowią dla lekarzy zagadkę, którą rozwiązać mogą jedynie trwające przez dłuższy czas badania nad przyczynami, czynnikami ryzyka i podłożem genetycznym powstawania tego typu zmian nowotworowych.

Nerwiak węchowy a nawracające krwawienia z nosa

O nawracających krwawieniach z nosa mówimy wówczas, gdy powracają one przez dłuższy czas (kilka tygodni lub miesięcy). W sytuacji, gdy przeprowadzane badania nie pozwalają określić przyczyny częstego krwawienia z nosa, konieczne może być wykonanie badań w kierunku nerwiaka węchowego, który rozwija się powoli i przez dłuższy czas nie powoduje utrudniających normalne funkcjonowanie dolegliwości.

Neuroblastoma węchowa – przyczyny i objawy

Nerwiak węchowy, czyli neuroblastoma węchowa rozwija się w górnej części jamy nosowej. Nie są znane dokładne przyczyny, które powodują, że komórki zaczynają namnażać się w nieprawidłowy i niekontrolowany sposób, tworząc nerwiaka, który ma postać guza.

Początkowe objawy nerwiaka są dość niespecyficzne i mogą przypominać typowe objawy przewlekłego zapalenia zatok, czyli może pojawić się ból głowy, uczucie zatkanego nosa i problemy ze swobodnym oddychaniem przez nos. Z czasem, wraz ze wzrostem guza, pojawiają się dość częste, czasami codzienne, krwawienia z nosa, którym towarzyszy postępująca utrata węchu.

Nerwiak węchowy może powodować przeżuty i naciekać okoliczne tkanki. Często atakuje oczy, zatoki oraz mózg. W ciężkich, nieleczonych przypadkach komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się na cały organizm i atakują zarówno zlokalizowane w obrębie głowy i szyi węzły chłonne, jak i mózg, wątrobę oraz płuca.

Dlaczego nie należy ignorować nawracającego krwawienia z nosa?

W każdym przypadku nawracającego krwawienia z nosa niezbędna jest konsultacja lekarska, bo częste krwotoki zawsze są niepokojącym objawem. Mogą wskazywać na stosunkowo niegroźne dolegliwości, jak i rzadkie nowotwory, do których należy nerwiak węchowy. Szybkie wykrycie przyczyn krwawienia z nosa to szansa na szybkie wyleczenie powodujących je schorzeń. Nerwiak węchowy stanowi jedynie niewielki odsetek diagnozowanych przyczyn nawracających krwotoków z nosa, jednak trzeba wiedzieć o jego istnieniu, aby nie zbagatelizować alarmujących objawów.

Czytaj także:

Naukowcy opracują nowe metody zwalczania chorób onkologicznych