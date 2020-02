7 złotych rad dla zdrowia twojego serca

Jeżeli chodzi o zdrowie i kondycję twojego serca, predyspozycje genetyczne z pewnością odgrywają tutaj pewną rolę. Jednak mimo to tu masz sporą możliwość kontroli. Możesz między innymi kontrolować to, co kładziesz na talerz. Musisz wiedzieć, że to, co jesz, jest bezpośrednio związane ze zdrowiem twojego serca.

Czytaj także:

Chodzenie z obciążeniem – co daje i czy warto?

7 zasad dla zachowania zdrowia serca

Czytaj także:

Słaba jakość snu może zwiększać ryzyko chorób serca u kobiet