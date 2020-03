Profilaktyka raka piersi w kilku łatwych krokach

Rak piersi – objawy

Ból piersi nie zawsze musi oznaczać raka. Czasem jest spowodowany tabletkami antykoncepcyjnymi, niegroźnymi torbielami czy niewłaściwie dobranym biustonoszem. Mimo to każdy ból należy skonsultować z lekarzem. Szczególnie, gdy nie ustępuje.

Wczesne objawy raka piersi obejmują:

zmiany w kształcie brodawki,



ból piersi, który nie ustępuje,



guzki,



zmiany koloru brodawek,



niewyjaśnione zaczerwienienie, obrzęk, podrażnienie skóry, swędzenie lub wysypka na piersi,



obrzęk lub guzek wokół obojczyka lub pod pachą.

Późniejsze objawy raka piersi obejmują:

znaczne i widoczne zmiany brodawek,



powiększenie jednej piersi,



wgłębienie powierzchni piersi,



wyczuwalne guzy,



„skórkę pomarańczową” na skórze,



znaczną utratę masy ciała,



powiększone węzły chłonne pod pachą,



widoczne żyły na piersi.

Każdy niepokojący objaw należy skonsultować z lekarzem, ponieważ wczesne wykrycie i podjęcie leczenia znacznie zwiększa szanse na przeżycie.

Rak piersi – profilaktyka

Rak piersi znacznie częściej występuje u kobiet, u których w rodzinie wcześniej występował już ten nowotwór. Mając tego świadomość, kobiety obarczone większym ryzykiem powinny regularnie wykonywać samobadanie piersi, a także USG i mammografię. Ogromne znaczenie ma także higieniczny styl życia, np. unikanie używek.

Rak a dieta

Nowe badanie opublikowane w „JAMA Oncology” wykazało, że dieta może zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu raka. Dr Rowan Chlebowski z National Hope National Medical Center i jego koledzy przeanalizowali dane od ponad 48 000 kobiet, biorących udział w inicjatywie „Women's Health Initiative” – to duże, ogólnokrajowe badanie prowadzone w USA. 20 tys. kobiet zalecono zmianę diety (obniżenie spożycia tłuszczu do około 20 proc. dziennego spożycia kalorii). Zachęcano je również do jedzenia większej ilości owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych. Pozostałe kobiety nie otrzymały instrukcji dotyczących zmiany diety, ale zostały przeszkolone w zakresie odżywiania i zdrowej diety.

Po 8,5 latach obserwacji, w trakcie których badacze wyśledzili liczbę zdiagnozowanych nowotworów i przyczyn śmierci kobiet, naukowcy odkryli, że wśród kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi, osoby z grupy niskotłuszczowej obniżyły swoje ryzyko zgonu z powodu choroby o 22 proc., w porównaniu z kobietami, które nie odżywiały się według podanych wytycznych. Kobiety, które prowadziły dietę z niższą zawartością tłuszczu miały również o 24 proc. mniejsze ryzyko zgonu z powodu innych nowotworów i 38 proc. mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób serca w porównaniu z pozostałymi kobietami.

To kolejny dowód na to, jak ważne jest zdrowe odżywianie.

