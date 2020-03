Wbrew założeniom badaczy, aspiryna nie zapobiega demencji na starość

Historycznie lekarze przepisywali małą dawkę aspiryny, aby zapobiec problemom sercowo-naczyniowym w starzejących się populacjach. Jednak nowsze badania wskazują, że chociaż aspiryna rzeczywiście może pomóc w ochronie układu sercowo-naczyniowego w niektórych przypadkach, nie wszyscy skorzystają na przyjmowaniu tego łatwo dostępnego leku bez recepty.

Aspiryna a demencja

Ze względu na potencjał aspiryny w aspekach zdrowia sercowo-naczyniowego niektórzy badacze zastanawiali się, czy może to również pomóc w zapobieganiu lub opóźnieniu demencji, ponieważ zdrowie mózgu i serca jest w pewnym stopniu powiązane. Zespół badaczy ze Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Prewencyjnej oraz Turner Institute for Brain and Mental Health na Monash University w Melbourne w Australii udowodnił, że hipoteza jest błędna.

„Na całym świecie szacuje się, że 50 milionów ludzi cierpi na jakąś formę demencji, a liczba ta powinna rosnąć wraz ze wzrostem populacji, więc społeczność naukowa chętnie szukała taniego leczenia, które może zmniejszyć ryzyko u danej osoby” - mówi współautor Dr Joanne Ryan. „Niestety, nasze duże badanie wykazało, że codzienna niska dawka aspiryny nie przyniosła korzyści uczestnikom badania w zapobieganiu demencji lub spowolnieniu pogorszenia funkcji poznawczych”.

Mała różnica między aspiryną a plecabo

Naukowcy przedstawili swoje odkrycia w pracy naukowej, która znalazła się w czasopiśmie Neurology. W badaniu ASPREE (Aspiryna w redukowaniu zaburzeń w podeszłym wieku), badacze przeanalizowali dane 19 114 uczestników, którzy nie mieli demencji ani choroby serca na początku badania. Wszyscy uczestnicy byli osobami mieszkającymi w społeczności w wieku 65 lat lub starszymi. Wzięli oni udział w specjalistycznych testach, aby ocenić swoje umiejętności myślenia i pamięć, zarówno na początku, jak i podczas corocznych sesji kontrolnych. Całkowity okres obserwacji wynosił średnio 4,7 roku.

W ramach próby połowa uczestników codziennie przyjmowała 100 mg aspiryny w niskiej dawce. Reszta uczestników działała jako grupa kontrolna, przyjmując zamiast tego placebo. Pod koniec okresu badań naukowcy odnotowali rozwój 575 nowych przypadków demencji wśród uczestników.

Po analizie danych naukowcy odkryli, że nie było istotnej różnicy w wynikach w zakresie zdrowia między uczestnikami, którzy przyjęli niską dawkę aspiryny, a tymi z grupy kontrolnej. Aspiryna nie miała żadnego wpływu na ryzyko wystąpienia łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych lub otępienia i nie spowalniała tempa spadku zdolności poznawczych uczestników w czasie.

„Chociaż wyniki te są rozczarowujące, możliwe jest, że długość naszego badania wynosząca nieco mniej niż 5 lat nie była wystarczająca, aby wykazać możliwe korzyści z aspiryny, dlatego będziemy nadal badać jego potencjalne długoterminowe skutki, współpracując z uczestnikami badania w nadchodzących latach” – dodaje dr Ryan. Naukowcy podkreślają również fakt, że ASPREE obejmował tylko uczestników, którzy byli w większości zdrowi, a więc nie ​​byli oni narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych.

