Naukowcy wykorzystują nanotechnologię do opracowania nowego leczenia endometriozy

W badaniach prowadzonych przez Oleha Taratulę z Oregon State University College of Pharmacy i Ov Slayden z Oregon National Primate Research Center z Oregon Health & Science University wykorzystano fotoczułe nanocząsteczki obciążone barwnikiem, aby znaleźć i usunąć zmiany związane z zaburzeniem. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Small.

Endometrioza – charakterystyka

Endometrium jest wewnętrzną warstwą macicy, a endometrioza występuje, gdy tkanka podobna do endometrium tworzy zmiany poza jamą macicy – zwykle obejmując jajniki, jajowody i tkankę wyściełającą miednicę. W rzadkich przypadkach tkanka endometrium może rozprzestrzeniać się poza narządy miednicy.

Około 10% kobiet w wieku rozrodczym doświadczy endometriozy, a od 35% do 50% kobiet z bólem miednicy i / lub niepłodnością cierpi na zaburzenie. Nie ma na nie lekarstwa, chociaż chirurgiczne usunięcie zmian może poprawić płodność. Minusem jest jednak to, że zmiany wracają, a ponad jedna czwarta pacjentek potrzebuje trzech lub więcej operacji, ponieważ trudno jest znaleźć wszystkie chore tkanki, które należy usunąć.

Przełom w leczeniu endometriozy?

Taratula i Slayden, we współpracy z Carlson College of Veterinary Medicine z OSU, zastosowali maleńkie – mniej niż 100 nanometrów – materiały polimerowe wypełnione barwnikiem, który może generować zarówno sygnał fluorescencyjny, jak i ciepło zabijające komórki w świetle bliskiej podczerwieni.

Dla lekarzy oznacza to, że może to być zarówno narzędzie do obrazowania, jak i technika usuwania zmian.

„Wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego rodzaju nanocząstek” – powiedział Oleh Taratula. „Te, które mogą gromadzić się głównie w zmianach endometriotycznych bez toksycznego działania na organizm, przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwości obrazowania i ogrzewania”.

Aby przenieść technologię na badania kliniczne na ludziach, potrzebne będą przyszłe badania w celu potwierdzenia podejścia do leczenia zwierząt, u których rozwija się endometrioza, podobnie jak u ludzi. Zespół badawczy otrzymał grant od National Institutes of Health w celu oceny wydajności nanocząstek w makakach ze zmianami endometriotycznymi.

