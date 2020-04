Sztuczna inteligencja może kategoryzować ryzyko raka płuc? Nowe odkrycia

Badanie opublikowane w American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine wskazuje, że sztuczna inteligencja może poprawnie oceniać i kategoryzować pewne nieokreślone guzki płucne (IPN). W porównaniu z konwencjonalnymi modelami ryzyka stosowanymi obecnie przez lekarzy, algorytm opracowany przez zespół badaczy w bardzo dużym zbiorze danych (15 693 guzki) przeklasyfikował IPN do kategorii niskiego lub wysokiego ryzyka w ponad jednej trzeciej nowotworów i łagodnych guzków.

„Wyniki te sugerują potencjalną użyteczność kliniczną tego algorytmu w celu skorygowania prawdopodobieństwa wystąpienia raka wśród IPN mających na celu zmniejszenie procedur inwazyjnych i skrócenie czasu do diagnozy” – powiedział Pierre Massion, Cornelius Vanderbilt Chair in Medicine na Vanderbilt University, główny autor badania. Obecnie klinicyści odnoszą się do wytycznych wydanych przez American College of Radiology i American College of Chest Physicians. Przestrzeganie tych wytycznych może być różne, a sposób klasyfikacji przypadków pacjentów może być subiektywny. W celu zapewnienia klinicystom obiektywnego narzędzia oceny, naukowcy opracowali algorytm oparty na zestawach danych z krajowej próby przesiewowej płuc, Vanderbilt University Medical Center i Oxford University Hospital. Ich badanie jest pierwszym, które sprawdza poprawność narzędzia stratyfikacji ryzyka w wielu niezależnych kohortach i wykazuje skuteczność przeklasyfikowania znacznie przewyższającą istniejące modele ryzyka. Sztuczna inteligencja i jej wady W przypadku IPN klinicyści często stają przed dylematem polegającym na rozważeniu, czy doradzić pacjentowi poddanie się inwazyjnemu zabiegowi chirurgicznemu, który może być niepotrzebny, wbrew strategii obserwowania i oczekiwania, co może skutkować opóźnieniem wymaganego leczenia raka. Ostateczna diagnoza IPN może potrwać do dwóch lat. Klinicyści potrzebują lepszych narzędzi oceny, ponieważ badania przesiewowe u pacjentów zagrożonych rakiem płuc wzrosną. Rak płuc jest główną przyczyną zgonów związanych z rakiem w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Całkowity pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 21,7%, ale jest znacznie większy (92%) u tych pacjentów, którzy wcześnie zdiagnozowali niedrobnokomórkowego raka w stadium IA1. Trzeba jednak zachować pewną ostrożność. Skany tomografii komputerowej mogą również prowadzić do nadmiernego lub niepotrzebnego leczenia, gdy podejrzane guzki okażą się łagodne. Czytaj także:

