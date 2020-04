Dlaczego autyzm częściej występuje u chłopców? Nowe badania

Ostatnie badanie na myszach wskazało, że wadliwe komórki odpornościowe w rozwijającym się mózgu mogą prowadzić do zaburzeń spektrum autyzmu u chłopców. Odkrycie to może wyjaśnić różnice między płciami w autyzmie i ostatecznie doprowadzić do nowych sposobów leczenia tego zaburzenia.

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) często wykazują upośledzone funkcjonowanie społeczne, powtarzalne zachowania oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło. Wśród 8-latków w Stanach Zjednoczonych około 1 na 59 ma ASD. Jednak badania sugerują, że chłopcy są cztery razy bardziej narażeni na rozwój zaburzenia niż dziewczęta. Około 2,7 proc. chłopców i 0,7 proc. dziewcząt ma ASD. Chłopcy bardziej podatni na autyzm Dlaczego mężczyźni są bardziej podatni niż kobiety, jest ciągłym przedmiotem dyskusji naukowców. Nowe badania sugerują, że częściowo winne mogą być komórki mózgowe. Jedną z funkcji komórek mikrogleju w rozwijającym się mózgu, jest pochłanianie lub „przycinanie” zbędnych synaps. Synapsy to połączenia między komórkami nerwowymi. Neurolodzy uważają, że przycinanie synaptyczne jest niezbędne dla młodych mózgów, aby mogły zachować elastyczność i „plastyczność”. Badania na myszach wykazały, że nadprodukcja białka w mikrogleju – w wyniku wady genetycznej – uniemożliwia komórkom pełnienie tej istotnej roli w organizmie, ale tylko u mężczyzn. Samce myszy z tym zjawiskiem genetycznym w swoim mikrogleju wykazują podobne do autyzmu upośledzenie umiejętności i zachowań społecznych. Sugeruje to, że u niektórych chłopców nadprodukcja białka w mikrogleju podczas rozwoju mózgu może przyczyniać się do ASD. Publikacja zaprezentowana w czasopiśmie Nature Communications była wynikiem współpracy naukowców z Scripps Research w Jupiter na Florydzie i Koreańskiego Instytutu Badań Mózgu w Daegu.j. „Nasze badanie sugeruje, że upośledzenie mikrogleju odgrywa kluczową rolę w rozwoju zachowań autystycznych i może pomóc wyjaśnić wyższą częstość występowania zaburzeń autystycznych u mężczyzn” – mówi autor badania prof. Baoji Xu ze Scripps Research. Dodaje, że mikrogleje mogą stanowić dobry cel dla przyszłych leków, które mogłyby leczyć ASD, a nawet mu zapobiegać. Czytaj także:

