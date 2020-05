Nowo odkryty drobnoustrój zatrzyma malarię? Obiecujące badania na komarach

Pasożyt blokujący malarię, Microsporidia MB, został odkryty przez badanie komarów nad brzegiem jeziora Wiktorii w Kenii. Żyje w jelitach i narządach płciowych owadów. Naukowcy nie mogli znaleźć ani jednego komara niosącego Microsporidia, który był nosicielem malarii. A eksperymenty laboratoryjne, opublikowane w Nature Communications, potwierdziły, że pasożyt ten zapewnia ochronę komarom. Mikrosporydia to grzyby lub przynajmniej blisko z nimi spokrewnione pasożyty. Ten nowy gatunek został znaleziony u około 5 proc. badanych owadów.

Jak drobnoustrój powstrzymuje malarię?

Drobne szczegóły wciąż wymagają dopracowania. Ale Microsporidia MB może pobudzać układ odpornościowy komara, dzięki czemu jest on w stanie lepiej zwalczać infekcje. Obecność drobnoustroju u owada może mieć głęboki wpływ na metabolizm komara, czyniąc go niegościnnym dla pasożyta malarii. Zakażenia Microsporidia MB wydają się trwać przez całe życie. W każdym razie eksperymenty pokazują, że stają się one bardziej intensywne, więc efekt blokowania malarii byłby długotrwały.

Każdego roku na malarię ginie ponad 400 000 osób, w większości dzieci poniżej piątego roku życia. Chociaż poczyniono ogromne postępy w zakresie stosowania siatek na łóżka i opryskiwania domów środkami owadobójczymi, w ostatnich latach sytuacja ta uległa zahamowaniu. Powszechnie uzgodniono, że potrzebne są nowe narzędzia do walki z malarią. Co najmniej 40 proc. komarów w regionie musi zostać zarażonych Microsporidia, aby spowodować znaczące wgniecenie w malarii. Mikrob może być przenoszony między dorosłymi komarami, a także przekazywany z samicy na jej potomstwo. Tak więc naukowcy badają dwie główne strategie zwiększania liczby zarażonych komarów. „To nowe odkrycie. Jesteśmy bardzo podekscytowani jego możliwością zwalczania malarii. Ma ogromny potencjał” – powiedział prof. Steven Sinkins z MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research.

Koncepcja zwalczania chorób za pomocą drobnoustrojów nie jest bezprecedensowa. Wykazano, że pewien rodzaj bakterii zwany Wolbachią utrudnia komarom rozprzestrzenianie gorączki denga. Naukowcy muszą zrozumieć, w jaki sposób rozprzestrzenia się drobnoustrój, dlatego planują przeprowadzić więcej testów w Kenii.

