Permetryna – klucz do uniknięcia ugryzień kleszczy?

Większość informacji sugeruje noszenie jasnych ubrań, wsuwanie spodni do skarpet i uważne sprawdzanie ciała po ewentualnym narażeniu. Chodzi o to, aby utrzymać kleszcze z daleka od skóry i szybko je usunąć, jeśli uda im się wgryźć. Było to wystarczające, gdy borelioza była jedynym prawdziwym zmartwieniem, ponieważ badania wykazały, że borelioza nie jest przenoszona, dopóki kleszcz nie będzie przyczepiony przez wiele godzin.

Niestety, kleszcze przenoszą teraz wiele innych chorób, z których niektóre przenoszone są szybko, gdy kleszcz cię gryzie. Już nie wystarczy usunąć kleszcza przyczepionego do ciała po przyjściu z zewnątrz. Teraz należy w ogóle unikać zostania pogryzionym.

Co zatem przyda się do ochrony?

Najważniejszym sposobem zapobiegania chorobie przenoszonej przez kleszcze jest związek chemiczny permetryna. Permetryna jest syntetycznym insektycydem podobnym do naturalnych chemikaliów wytwarzanych przez chryzantemy. Może być stosowana w leczeniu świerzbu lub wszy, ale w przypadku kleszczy stosuje się ją wyłącznie na odzież, a nie na skórę.

Permetryna jest reklamowana jako środek odstraszający owady, prawdopodobnie dlatego, że kleszcze spadną z potraktowanej nią odzieży jeszcze zanim zostaną zabite. Jednak permetryna faktycznie zabija kleszcze. Wykazano to w drodze eksperymentu, ostrożnie umieszczając żywego kleszcza na tkaninie potraktowanej permetryną. Na początku kleszcz szedł normalnie, zataczał się przez około 10 minut i był martwy (lub przynajmniej niezdolny do ruchu) po 20 minutach.

Bezpieczeństwo stosowania

Ubrania, które posiadasz, można uodparniać na kleszcze za pomocą sprayu permetrynowego. Ponieważ permetryna chroni przed wieloma innymi owadami poza kleszczami, wojsko USA używa jej na mundurach bojowych, a Centra Kontroli i Prewencji Chorób zalecają stosowanie tego środka.

Mimo że permetryna jest bezpieczna dla ludzi i psów, jest śmiertelna dla kotów i ryb. Spryskaną nią odzież należy trzymać z dala od kotów, a chemikaliów nigdy nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani do żadnej innej drogi wodnej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie nosisz odzieży zabezpieczonej permetryną i zauważysz kleszcza na ciele, nadal musisz go jak najszybciej usunąć. W tym celu sprzedawanych jest wiele urządzeń, ale wszystkie mają wady. Producenci często nie biorą pod uwagę tego, jak małe są kleszcze i jak mocno się przyczepiają. Pęseta, którą prawdopodobnie posiadasz, tego nie zrobi. Potrzebujesz bardzo cienkich, ale bardzo mocnych pincet, które trudno znaleźć. I prawie zawsze części kleszcza odrywają się i pozostają w skórze.

