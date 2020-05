Osoby z cukrzycą typu 2 mogą uniknąć zawału. W jaki sposób?

Podczas gdy liczba osób z cukrzycą typu 2 przekroczyła 400 milionów na całym świecie, nowe badanie wykazało, że częstość zawałów serca, udarów mózgu i innych problemów sercowo-naczyniowych faktycznie spadła w tej społeczności.

Nowe badanie zostało opublikowane przez Journal Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism. Pochodzi od naukowców z University of Western Australia i Fremantle Hospital w Fremantle w Australii. Wykazali oni, że osoby z cukrzycą typu 2 są dwa do trzech razy bardziej narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych niż osoby bez cukrzycy, zgodnie z Framingham Heart Study.

Wieloletnie badania nad cukrzycą

Pierwsza faza została przeprowadzona w latach 1993–2001 z udziałem 1 291 uczestników z cukrzycą typu 2. Zdrowie sercowo-naczyniowe tej grupy porównano z 5159 osobami bez cukrzycy. Drugi etap przeprowadzono w latach 2008–2016, porównując 1509 uczestników z cukrzycą typu 2 z 6036 osób bez cukrzycy. Naukowcy śledzili uczestników poprzez australijską bazę danych dotyczących szpitali i zgonów. Odkryli, że uczestnicy drugiej fazy mieli mniejszy odsetek zawałów serca, udarów mózgu, hospitalizacji związanych z niewydolnością serca oraz amputacji nóg lub stóp niż pierwsza faza.

„Nasze badanie wykazało, że odsetek powikłań sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą spadł w ciągu ostatnich dwóch dekad”, powiedział Timothy Davis, starszy autor badań i profesor chorób wewnętrznych na University of Western Australia. Ponadto Davis wyjaśnił, że chociaż problemy sercowo-naczyniowe zmniejszyły się nawet w populacji bez cukrzycy, spadek w populacji z typem 2 był większy. Profesor nadal jednak ma obawy.

„Chociaż perspektywy dla osób chorych na cukrzycę w krajach rozwiniętych znacznie się poprawiają, nadal obawiamy się, że wskaźnik zgonów ze wszystkich przyczyn wśród osób chorych na cukrzycę jest gorszy niż w populacji ogólnej”, powiedział Davis. „Trend pokazuje, że nadal musimy monitorować stany chorobowe, takie jak rak i demencja, które mogą stać się problemem dla osób chorych na cukrzycę w późniejszym życiu”.

