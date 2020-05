Drżenie ciała u młodych osób. Co może być przyczyną?

Drżenie ciała to dość niepokojący objaw, który może być powodowany różnymi schorzeniami. Ze względu na to, że drżenie może wskazywać m.in. na poważne choroby układu nerwowego, nie należy go bagatelizować i zawsze trzeba zgłosić się do lekarza w celu znalezienia przyczyny naszych dolegliwości.

Drżenie ciała nie jest jedynie przypadłością osób w podeszłym wieku, u których często ma ono związek z chorobą Parkinsona. Osoby młode także cierpią z powodu drżenia ciała, które może mieć różnorodne podłoże. Dowiedz się, jakie są częste przyczyny drżenia ciała u osób młodych i co powinno wzbudzić niepokój oraz skłonić do szybkiej konsultacji lekarskiej. Dlaczego ciało drży? Ciało drży z powodu kurczenia się poszczególnych mięśni lub grup mięśniowych. Przyczyną drżenia mogą być zarówno dość niegroźne dolegliwości, jak i poważne schorzenia oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego organizmu. Bardzo często przyczyną pojawienia się niekontrolowanego, mimowolnego drżenia ciała jest stosowanie ubogiej w składniki odżywcze diety oraz przyjmowanie zbyt małej ilości płynów. Niedobory żywieniowe w połączeniu z odwodnieniem organizmu to jeden z powodów wystąpienia drżenia ciała u osób w młodym wieku. Nie oznacza to, że drżenie u osób młodych nie jest związane z poważnymi chorobami. Także w młodym wieku mogą wystąpić poważne schorzenia neurologiczne, których pierwszym objawem jest właśnie drżenie rąk, nóg lub głowy. Ważne: drżenie o charakterze napadowym, któremu towarzyszą zawroty głowy, problemy z utrzymaniem równowagi, uczucie niepokoju, zaburzenia widzenia oraz nudności i wymioty wymagają natychmiastowej wizyty u specjalisty, bo mogą być objawem np. udaru. Drżenie ciała a niedobory żywieniowe Drżenie ciała często jest skutkiem długotrwałego stosowania ubogiej w składniki odżywcze diety. Brak kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego witamin oraz minerałów może spowodować napadowe drżenie ciała, które pojawia się np. po wysiłku fizycznym lub w wyniku długotrwałego przebywania w wymuszonej pozycji. Drżenie ciała powodowane jest przez niedobór magnezu, potasu oraz wapnia, a także witamin z grupy B. Drżenie często towarzyszy osobom z niedowagą oraz osobom, które cały czas przebywają na diecie oraz stosują głodówki. Do niedoborów witamin i minerałów oraz pojawienia się drżenia mogą też doprowadzić długotrwałe wymioty, biegunki i zaburzenia wchłaniania dostarczanych do organizmu składników odżywczych. Drżenie ciała a odwodnienie organizmu Odwodnienie organizmu także może powodować drżenie ciała, co jest powodowane zaburzeniem równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. W przypadku odwodnienia organizmu, którego przyczyną nie jest jedynie utrata płynów z powodu wysokiej temperatury otoczenia, drżenie może obejmować całe ciało. Towarzyszy mu suchość skóry i błon śluzowych, podwyższona temperatura ciała oraz uczucie pragnienia. Odwodnienie związane z przewlekłym przyjmowaniem zbyt małej ilości płynów, zwłaszcza wody, jest jedną z częstych przyczyn uczucia drżenia ciała, osłabienia i złego samopoczucia. Drżenie ciała a nerwica Coraz więcej młodych osób cierpi z powodu nerwicy, która może powodować drżenie rąk w sytuacjach stresowych. Częstą przyczyną drżenia jest obezwładniający lęk, który stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad życiem osoby chorej i powoduje ataki paniki. W przypadku nerwicy występuje zarówno drżenie kończyn, jak i wewnętrzne drżenie organizmu, którego nie można w żaden sposób zaobserwować. Drżenie ciała a choroby neurologiczne Drżenie ciała może być też objawem wielu poważnych schorzeń. Zdarza się, że występuje u osób młodych jako objaw choroby Parkinsona oraz jest jednym z pierwszych objawów stwardnienia rozsianego i stwardnienia zanikowego bocznego. Drżenie ciała jest też jednym z pierwszych objawów schorzeń nowotworowych, które rozwijają się w obrębie układu nerwowego np. guzów mózgu. Uczucie drżenia często pojawia się też u chorych na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i choroby tarczycy. Dość częstą przyczyną drżenia ciała u osób młodych jest też nadużywanie alkoholu i przedawkowanie kofeiny lub nikotyny. Czytaj także:

