Traumatyczne doświadczenia mogą wpływać na umysł i na ciało

Intensywne przeżycia emocjonalne mogą prześladować ludzi po latach. Powracają w snach, niepokoju bez wyraźnej przyczyny, a nawet fizycznym bólu w ciele bez zdiagnozowanej przyczyny. Można przejść przez traumę bez długotrwałych trudności, ale innym razem reakcje trwają długo po ustąpieniu zagrożenia.

Trauma i jej objawy

Jak mówi psychiatra dr Rachel Yehuda, każde wydarzenie (lub seria wydarzeń), które prowadzą do spojrzenia na swoje życie w kategoriach „przed” i „po”, może mieć poważne skutki dla zdrowia psychicznego. Coś takiego może się kiedyś zdarzyć każdemu z nas. Nieleczona trauma może również narazić cię na przewlekłe choroby fizyczne.

Badanie przeprowadzone przez JAMA Internal Medicine wykazało, że kobiety, które doświadczyły gwałtu będąc wcześniej dziewicami, częściej cierpiały na endometriozę i zapalenie miednicy mniejszej w późniejszym życiu. Niekiedy osoby, które mają za sobą trudne doświadczenia cierpią na choroby serca, zaburzenia autoimmunologiczne i problemy trawienne. Ponadto ludzie, którzy przeżywają bolesne doświadczenia są bardziej narażeni na nadużywanie narkotyków lub alkoholu, zaburzenia odżywiania, a nawet popełnienie samobójstwa.

Amnezja ochronna umysłu

Nasz mózg znajduje różne sposoby na radzenie sobie z traumą. W niektórych przypadkach traumatyczne wydarzenia bywają tak przytłaczające, że umysł może je stłumić, a dana osoba nawet nie pamięta, że się wydarzyły. Jak wyjaśnia psychiatra Bessel van der Kolk w swojej książce The Body Keeps the Score, to tzw. amnezja ochronna. Nadmierne reakcje stresowe podczas urazu mogą również uniemożliwić zapamiętanie tego epizodu w logiczny sposób. Zamiast tego pamięta się je fragmentarycznie.

Aby radzić sobie z przeżytą traumą, warto przede wszystkim udać się na terapię. Istnieje wiele programów terapeutycznych, które pomagają w rdzeniu sobie z tego typu przeżyciami, Warto również medytować, uprawiać jogę i ćwiczyć. Należy także stosować zdrową dietę, jeść dużo białka, warzyw i owoców. Po przebytej terapii warto uczęszczać na grupy wsparcia.

