Choroba Parkinsona może rozpocząć się... w jelitach

Naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji i University of North Carolina w USA opracowali mapy typów komórek odpowiedzialnych za różne zaburzenia mózgu. Odkrycia zostały opublikowane w Nature Genetics. Ciekawym odkryciem było to, że komórki układu nerwowego jelit są zaangażowane w chorobę Parkinsona, co wskazuje, że choroba może się tam rozpocząć.

Układ nerwowy składa się z setek różnych typów komórek o bardzo różnych funkcjach. Niezbędne jest zrozumienie, które typy komórek są dotknięte każdym zaburzeniem, aby zrozumieć przyczyny zaburzeń i ostatecznie opracować nowe metody leczenia. Naukowcy połączyli badania ekspresji genów myszy z genetyką ludzką, aby systematycznie mapować typy komórek leżące u podstaw różnych zaburzeń mózgu, w tym choroby Parkinsona, zaburzenia neurodegeneracyjnego z objawami poznawczymi i motorycznymi wynikającymi z utraty komórek produkujących dopaminę w określonym regionie mózgu. „Zgodnie z oczekiwaniami odkryliśmy, że neurony dopaminergiczne były powiązane z chorobą Parkinsona. Co bardziej zaskakujące, odkryliśmy, że neurony jelitowe również odgrywają ważną rolę w zaburzeniu, potwierdzając hipotezę, że choroba Parkinsona zaczyna się w jelitach”, mówi jeden z główni autorzy badania Patrick Sullivan, profesor na Wydziale Epidemiologii i Biostatyki Medycznej w Karolinska Institutet oraz profesor Yeargan na Uniwersytecie Północnej Karoliny. Choroba Parkinsona zaczyna się w jelitach Kiedy naukowcy przeanalizowali różnice w tkance mózgowej od zdrowych osób i osób z chorobą Parkinsona na różnych etapach choroby, dokonali kolejnego nieoczekiwanego odkrycia. Stwierdzono, że wcześnie dotknięty został pewien rodzaj komórki wspierającej w mózgu zwanej oligodendrocytami, co sugeruje, że odgrywają one kluczową rolę we wczesnych stadiach choroby. Oligodendrocyty wydają się być dotknięte nawet przed utratą neuronów dopaminergicznych. „To czyni je atrakcyjnym celem interwencji terapeutycznych w chorobie Parkinsona” – mówi Julien Bryois, badaczka z Wydziału Epidemiologii i Biostatyki Medycznej Karolinska Institutet i jeden z pierwszych autorów badania. Czytaj także:

