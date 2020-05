Wstydliwy (choć częsty) problem. Lekarze wyjaśniają przyczyny bolesnego oddawania moczu

Bolesne oddawanie moczu może być jednym z najbardziej irytujących i krępujących problemów, szczególnie jeśli staje się przewlekłe. Niezależnie od tego, czy boli cię, twoja skóra jest swędząca i podrażniona, czy musisz chodzić do łazienki wiele razy dziennie, prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego boli?

Dobrą wiadomością jest to, że zwykle przyczyną jest infekcja intymna, którą zazwyczaj łatwo wyleczyć. I nawet jeśli masz do czynienia z mniej powszechnym powodem, udzielenie odpowiedzi na kilka pytań i, jeśli zajdzie taka potrzeba, oddanie moczu do kubka może pomóc lekarzowi dowiedzieć się, co się dzieje i ustalić odpowiednie leczenie. Jeśli więc zastanawiasz się, dlaczego wizyta w toalecie nagle stała się bolesna, poznaj możliwe powody – skorzystaj z wiedzy ekspertów i lekarzy.

Dbaj, by nadal pić wodę

Zrozumiałe jest, że jeśli obawiasz się wyjścia do toalety, możesz mieć skłonność do odwodnienia się w celu uniknięcia bólu. Okazuje się, że ten sposób myślenia jest sabotażem pęcherza. „Kiedy pijesz mniej, mocz staje się bardziej skoncentrowany, a im bardziej skoncentrowany, tym bardziej podrażnia pęcherz, co może wywoływać wrażenie, że musisz częściej do oddawać” – mówi Betsy Greenleaf, uroginekolog z New Jersey.