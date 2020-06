Naukowcy: To, co jemy, może wpłynąć na wynik chemioterapii

Odkrycie otwiera ważną nową drogę badań medycznych i może mieć poważne implikacje dla przewidywania właściwej dawki i lepszego kontrolowania skutków ubocznych chemioterapii, twierdzą naukowcy. Odkrycie może również pomóc wyjaśnić różnice w reakcjach pacjentów na chemioterapię, które do tej pory zaskakiwały lekarzy.

„Za pierwszym razem, gdy zauważyliśmy, że zmiana drobnoustroju lub dodanie jednego aminokwasu do diety może przekształcić nieszkodliwą dawkę leku w wysoce toksyczny, nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom” – powiedziała dr Eyleen O'Rourke (UVA's College of Arts & Sciences, School of Medicine Department of Cell Biology) i Robert M. Berne (Cardiovascular Research Center). „Zrozumienie, z rozdzielczością molekularną, wymagało przesiewania przez setki genów drobnoustrojów i gospodarzy. Odpowiedzią była zadziwiająco złożona sieć interakcji między dietą, mikrobem, lekiem i gospodarzem”.

Jak dieta wpływa na chemioterapię

Lekarze od dawna doceniają znaczenie żywienia dla zdrowia ludzkiego. Ale nowe odkrycie podkreśla, że ​​to, co jemy, wpływa nie tylko na nas, ale również na mikroorganizmy w nas.

Naukowcy odkryli, że zmiany wywołane przez mikroorganizmy w diecie mogą zwiększyć toksyczność leku chemoterapeutycznego nawet 100-krotnie, wykorzystując nowy model laboratoryjny, który stworzyli z robakami okrągłymi. „Ta sama dawka leku, która nie działa na dietę kontrolną, zabija [glisty], jeśli do diety dodaje się miligram seryny aminokwasowej” – powiedział Wenfan Ke, absolwent i główny autor nowej pracy naukowej.

Ponadto różne kombinacje diety i drobnoustrojów zmieniają reakcję gospodarza na chemioterapię. „Dane pokazują, że pojedyncze zmiany w diecie mogą zmienić metabolizm drobnoustroju, a w konsekwencji zmienić lub nawet odwrócić reakcję gospodarza na lek” – stwierdzili naukowcy w swoim artykule opublikowanym w Nature Communications.

Czytaj także:

Bierzesz te leki? Musisz uważać na słońce