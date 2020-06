Czy czynność nerek pogarsza się z wiekiem, niezależnie od stanu zdrowia?

W badaniu naukowcy sprawdzili funkcję nerek grupy osób w wieku od 50 do 70 lat oraz dwóch grup osób w wieku od 70 do 95 lat, aby dowiedzieć się, jak rozwija się funkcja nerek.

To, co dzieje się w naszych nerkach, gdy się starzejemy, jest reprezentatywne dla wszystkich innych rzeczy, które dzieją się w naszym ciele. Bjørn Odvar Eriksen wyjaśnia, że ​​czynność nerek pogarsza się nie dlatego, że chorujemy, ale jako część procesu starzenia się. Eriksen jest głównym autorem artykułu opublikowanego w JASN.

Dlaczego funkcje nerek pogarszają się szybciej u niektórych ludzi?

Jedna z grup, które wzięły udział w badaniu, składa się z ponad 1600 osób i wywodzi się z badania Tromsø, które jest najbardziej wszechstronnym badaniem populacji w Norwegii od 40 lat. Ta grupa trzy razy przechodziła różne badania; w latach 2007–2009, 2013–2015 i 2018–2020. Ostatnia faza badania nadal trwa w Szpitalu Uniwersyteckim w Norwegii Północnej (UNN) i jest prowadzona przez profesora nadzwyczajnego Toralfa Melsoma.

Naukowcy stosują precyzyjną metodę pomiaru czynności nerek. Wstrzykują substancję do krwi, która jedynie przenika do nerek i pozostawiają kilka godzin, zanim zmierzą, ile substancji pozostaje we krwi. Daje to miarę zdolności nerek do usuwania toksyn i produktów odpadowych. Eksperci wyjaśniają, że pogorszenie funkcji nerek może być przyspieszone inną chorobą, np. nowotworem czy chorobą serca.

