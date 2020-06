Naukowcy: Wyczerpujące, codzienne ćwiczenia mogą skracać, a nie przedłużać żywotność

Częste ćwiczenia są na ogół reklamowane jako klucz do prowadzenia długiego i zdrowego życia. Jednak niewiele badań zagłębiło się w porównania długowieczności między tymi, którzy biorą udział w intensywnej aktywności fizycznej, a tymi, którzy prowadzą głównie siedzący tryb życia przez całe życie.

Teraz Naoyuki Hayashi i Kazuhiro Kezuka z Tokyo Institute of Technology przeprowadzili niezwykłe badania, które podważają ideę, że energiczne codzienne ćwiczenia pozytywnie korelują z długowiecznością.

Lepiej nie przesadzać z aktywnością

Porównali długość życia czterech różnych grup japońskich artystów, zajmujących się tradycyjną sztuką, badając dane od 699 profesjonalnych artystów, zarówno żyjących, jak i zmarłych, których akty urodzenia i śmierci są publicznie dostępne. Postawili hipotezę, że aktorzy Kabuki będą prowadzić dłuższe życie dzięki wysokiej aktywności fizycznej zaangażowanej w ich występy teatralne, w porównaniu z praktykami Sado, Rakugo i Nagauta, którzy znani są z ceremonii parzenia herbaty, opowiadań i gry na instrumentach muzycznych podczas siedzenia.

Korzystając z metody zwanej analizą Kaplana-Meiera, odkryli, że wbrew oczekiwaniom długość życia aktorów Kabuki była krótsza niż pozostałych trzech typów tradycyjnych artystów.

Naukowcy postulują, że jednym z powodów krótszej żywotności artystów Kabuki może być to, że nadmierny trening wytrzymałościowy i aktywność fizyczna przytłaczają korzystne aspekty regularnych ćwiczeń fizycznych. Innym powodem może być to, że w przeszłości aktorzy Kabuki często nosili oshiroi (biały proszek do makijażu) zawierający ołów, co niesie ze sobą znaczne zagrożenie dla zdrowia. Używanie oshiroi zostało zakazane w Japonii dopiero w 1934 r.

Jest pewne ALE...

Naukowcy podkreślają, że ich badanie nie jest bez ograniczeń. Na przykład dane dotyczyły wyłącznie zawodów zdominowanych przez mężczyzn, a zatem nie przedstawiają długowieczności w populacji, w tym kobiet.

Konieczne byłyby dalsze prace w celu oceny optymalnej ilości ćwiczeń dla ochrony zdrowia. Ewentualnie korzystne efekty działań niezwiązanych z ćwiczeniami, takich jak mówienie, śpiewanie i granie na instrumentach muzycznych, również wymagają dalszych badań.

