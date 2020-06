Wiek metaboliczny organizmu. Jak myślisz – jaki jest twój wynik?

Wiek metaboliczny odzwierciedla faktyczny stan organizmu, który nie musi być zgodny z naszym wiekiem biologicznym. Dzieje się tak z kilku powodów, wśród których wyróżnić należy m.in. tryb życia oraz stosowaną dietę. Sprawdź, ile faktycznie masz lat i co możesz zrobić, aby odmłodzić swój organizm.

Co to jest wiek metaboliczny?

Dla niektórych osób metryka nie ma większego znaczenia, bo pomimo upływu lat czują się i wyglądają młodo. Spotkamy się jednak i z odmiennym zdaniem – lawinowo wzrasta odsetek osób, które pomimo młodego wieku czują się staro. Nie jest ważne jedynie to, na ile lat się czujemy, ale także to, w jakiej ogólnej kondycji jest organizm. To właśnie wiek metaboliczny jest wyznacznikiem stanu zdrowia oraz odzwierciedleniem trybu życia.

Wiek metaboliczny szacuje się na podstawie ogólnej kondycji organizmu, jego zdolności do regeneracji oraz tempa przebiegu procesów biologicznych. W niektórych przypadkach wiek metaboliczny może znacznie wyprzedzać wiek metrykalny, co świadczy m.in. o popełnianiu wielu błędów żywieniowych oraz braku aktywności fizycznej.

Zgodnie z definicją wiek metaboliczny to rzeczywisty wiek organizmu, który jest bezpośrednio powiązany z naszym stanem zdrowia. Na wiek metaboliczny wpływa m.in.:

funkcjonowanie układu hormonalnego,



stosowana dieta,



jakość snu,



poziom stresu,



przebyte choroby,



aktywność fizyczna.

Warto wiedzieć, że prowadząc aktywny tryb życia i zdrowo się odżywiając, można znacznie obniżyć swój wiek metaboliczny, wydłużyć życie i zapobiegać rozwojowi wielu chorób.

O czym świadczy niski wiek metaboliczny?

Niski wiek metaboliczny to duży powód do radości. Jeżeli jesteśmy młodsi, niż wskazuje na to metryka, to oznacza, że organizm jest w wyjątkowo dobrej kondycji i nie mamy większych powodów do zmartwień. Niski wiek metaboliczny to znak, że prawidłowo się odżywiamy i dbamy o siebie, co wpływa nie tylko na ogólną kondycję zdrowotną, ale także przyszłość, bo dzięki niemu możemy uniknąć wielu chorób cywilizacyjnych.

O czym świadczy wysoki wiek metaboliczny?

Wysoki wiek metaboliczny to efekt nieodpowiedniego trybu życia i niezdrowych nawyków. Wskazuje on na to, że starzejemy się szybciej, niż powinniśmy, co jest powodem do niepokoju. Na podwyższenie wieku metabolicznego wpływa m.in. nadwaga oraz współtowarzyszące jej choroby. Podwyższony wiek metaboliczny to znak, że musimy jak najszybciej zmienić codzienne nawyki i postarać się odmłodzić organizm. Wprawdzie nie możemy cofnąć się w czasie, jednak możemy cofnąć skutki zaniedbań i powalczyć o długie i zdrowe życie.

Jak obliczyć wiek metaboliczny?

Wiek metaboliczny można obliczyć w przybliżeniu, korzystając z testów i wzorów matematycznych, jednak nie zawsze otrzymane wyniki są zgodne z rzeczywistością. W celu poznania faktycznego wieku metabolicznego warto skorzystać z badania na specjalnej wadze, która pozwala przeprowadzić dokładną analizę składu ciała. Dzięki temu uzyskamy wiarygodny wynik i będziemy mogli z większą dokładnością śledzić nasze postępy w odmładzaniu organizmu.

Możesz odjąć sobie kilka lat i zyskać zdrowie…

Wewnętrzne odmładzanie organizmu poprzez radykalną zmianę trybu życia i rezygnację z niezdrowych przyzwyczajeń to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. Dzięki obniżeniu wieku metabolicznego za pomocą zdrowej diety i aktywności fizycznej wpływamy na poprawę kondycji organizmu i „cofamy się w czasie”, naprawiając wyrządzone w nim szkody.

Ważne: mitem jest to, że o wieku metabolicznym świadczy jedynie nasza masa ciała, bo nawet osoby szczupłe mogą być znacznie starsze, niż wskazuje na to ich wiek biologiczny. Jedynie wzięcie pod uwagę wielu różnych wskaźników pozwoli oszacować faktyczny wiek metaboliczny.

Czytaj także:

Jak zadbać o rozwój hobby? Eksperci podpowiadają