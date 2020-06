Telemedycyna czy osobiste wizyty u lekarza? Naukowcy sprawdzili, czym kierujemy się przy decyzji

Telemedycyna

W czasie największych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa wiele wizyt u lekarzy zostało zastąpionych konsultacjami telefonicznymi lub za pośrednictwem wideorozmowy. Taki kontakt z lekarzami wprowadzany był jeszcze przed COVID-19, ale nie był tak często wybierany przez pacjentów. Mało było wiadomo, dlaczego pacjenci decydują się na wybór telemedycyny lub wizyt osobistych.

Przyczyny wyborów pacjentów

Niedawno ukazały się wyniki badania, dotyczącego charakterystyki pacjentów wybierających osobiste wizyty u lekarza lub telemedycynę. Badanie obejmowało dane od ponad miliona pacjentów w Stanach Zjednoczonych, którzy umawiali się na wizyty do lekarza pierwszego kontaktu za pośrednictwem portalu internetowego w latach 2016-2018. 86 proc. pacjentów umawiało się na wizyty osobiste, a 14 proc. na konsultacje telemedyczne, w tym 7 proc. – za pośrednictwem wideorozmowy. Okazało się, że osoby w wieku 65 lat i więcej o 76 proc. rzadziej wybierali telemedycynę niż młodsi pacjenci. Lepszy dostęp do Internetu oraz odpłatność za parking w klinice przekładały się na częstszy wybór telemedycyny odpowiednio o 10 i 70 proc. Wyniki badania wykazują, że czynnikami wpływającymi na wybór telemedycyny są dostęp do Internetu czy kwestie dojazdu i odpłatności za parking. Telemedycyna ułatwia dostęp do lekarza pacjentom, dla których transport i dodatkowe koszta są barierą w uzyskaniu konsultacji. Dodatkowo ograniczenia i obawy przed infekcją sprawdziły, że w dobie pandemii koronawirusa chętniej wybieraliśmy wizyty online i telefoniczne konsultacje.

