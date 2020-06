Jak dużo wiesz o migrenie? Rozwiąż quiz i sprawdź się!

Niezależnie od tego czy ty lub ktoś z twoich bliskich cierpi na migrenę, warto wiedzieć coś o tej bolesnej przypadłości. Rozwiąż quiz i sprawdź stan swojej wiedzy. Następnie wróć na stronę i przeczytaj, jak radzić sobie z migreną. Powodzenia!

QUIZ:

Quiz: jak dużo wiesz o migrenie?

Jak radzić sobie z migreną?

Po pierwsze, skup się na rutynie dnia:

Zasypiaj i budź się o tej samej porze – nawet w weekendy.

Jedz posiłki zgodnie z harmonogramem.

Codziennie ćwicz aerobik przez co najmniej 20 minut.

Dlaczego rutyna pomaga? Jeśli cierpisz na migreny, twój mózg jest wrażliwy na zmiany środowiskowe – zarówno zewnętrzne, takie jak jasne światło, jak i wewnętrzne, takie jak zmiany hormonalne. Takie zmiany mówią mózgowi, że środowisko jest zagrożone. „Im bardziej przewidywalny jest twój styl życia, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że w twoim mózgu pojawią się alarmy informujące, że coś jest nie tak” – mówi ekspert Robert Cowan z Uniwersytetu Stanforda.

Zapisuj swoje obserwacje

Śledź rzeczy, które mogą powodować, że pojawi się ból. Nie każdy ma takie same wyzwalacze migreny. „Wiele osób ma migrenę, gdy je ciemną czekoladę” – dodaje Cowan. Dla innych wyzwalaczem jest czerwone wino lub ser cheddar. Prowadź dziennik bólu głowy, aby znaleźć czynniki wyzwalające ból. Użyj aplikacji na smartfona lub papierowego pamiętnika. Wypełniaj go przez 1 do 3 miesięcy, rejestrując, jak silne i częste są twoje bóle głowy oraz co jadłeś lub robiłeś przed migreną. Warto zauważać wzorce, ponieważ to one mogą doprowadzić do eliminacji migreny i poprawy komfortu życia.