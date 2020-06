Aktywność fizyczna, oglądanie telewizji i ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Choroby sercowo-naczyniowe

Choroby sercowo-naczyniowe, takie jak choroba niedokrwienna serca, są wiodącą przyczyną zgonów we współczesnym świecie, zaraz obok nowotworów, chorób zakaźnych i wypadków. Nadmierna masa ciała, wyrażona w podwyższonym wskaźniku masy ciała BMI (25 kg/m2 i więcej), jest jednym z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Nadwadze i otyłości sprzyja siedzący tryb życia i formy spędzania wolnego czasu jak oglądanie telewizji. W związku z tym długie oglądanie telewizji można uznać za jeden z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Obecnie zaleca się podejmowanie się umiarkowanej aktywności fizycznej przez przynajmniej 150 minut tygodniowo.

Aktywność fizyczna nie wystarczy

Badacze postawili sobie za cel sprawdzić, czy stosowanie się do zaleceń dotyczących poziomu tygodniowej aktywności fizycznej zmniejsza negatywny wpływ oglądania telewizji na wskaźnik masy ciała BMI oraz ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Drugim celem badania było wyznaczenie, jaka liczba godzin dziennie oglądania telewizji związana jest ze zwiększeniem BMI i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Okazało się, że oglądanie telewizji przez minimum 2,5 godziny dziennie zwiększało ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz BMI. Każda dodatkowa godzina oglądania telewizji w ciągu dnia zwiększała ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o 3 procent oraz zwiększała BMI o 0,54 kg/m2. Stosowanie się do zaleceń dotyczących aktywności fizycznej nie wpływało na ryzyko, które niosło ze sobą oglądanie telewizji. Dlatego też, oprócz codziennego ruchu, ważne jest by ograniczać oglądanie telewizji.

