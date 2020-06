Co należy jeść podczas chemioterapii?

Chemioterapia jest powszechnym leczeniem przeciwnowotworowym, które wykorzystuje silne leki do zwalczania komórek rakowych w ciele. Chemioterapia może wywołać wiele działań niepożądanych, w tym suchość w ustach, zmiany smaku, zmęczenie, owrzodzenie jamy ustnej i nudności. Może to utrudniać lub zniechęcać do jedzenia. Ważne jest jednak, aby podczas leczenia raka stosować zdrową, zbilansowaną dietę, aby utrzymać optymalne funkcjonowanie organizmu. Pokarmy o łagodnym smaku, przyjemne dla żołądka i bogate w składniki odżywcze to jedne z najlepszych opcji.

Wiedza, jakie pokarmy dobierać, może pomóc odżywić ciało podczas leczenia raka. Korzystne jest przygotowywanie pożywnych, zdrowych produktów spożywczych do szpitala. Praktykowanie zasad bezpieczeństwa żywności jest również ważne, aby zmniejszyć ryzyko zatrucia pokarmowego. Jeśli jednak podczas leczenia wystąpią trudności z żuciem lub połykaniem, należy porozmawiać z lekarzem.

Co jeść podczas chemioterapii?

Osoby stosujące diety roślinne, takie jak wegetarianie i weganie, mogą mieć zmniejszone ryzyko raka. Jest to prawdopodobnie spowodowane wysokim spożyciem owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych, a także niskim spożyciem przetworzonej żywności.

Czytaj także:

Naukowcy: To, co jemy, może wpłynąć na wynik chemioterapii