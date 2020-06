Kwaśny posmak w jamie ustnej – czy jest objawem choroby?

Kwaśny smak w ustach nie jest problemem, który występuje rzadko. Na tę dolegliwość narzekają m.in. osoby często sięgające po filiżankę kawy oraz palacze tytoniu, jednak używki to nie jedyna przyczyna pojawienia się w ustach kwaśnego lub kwaśno-gorzkiego posmaku. Co zrobić, gdy kwaśny smak w ustach zacznie uprzykrzać nam życie?

Kwaśny posmak w jamie ustnej – czy musimy się martwić?

Kwaśny posmak w ustach nie musi oznaczać poważnej choroby, jednak zawsze powinien wzbudzić czujność i spowodować, że bacznie przyjrzymy się naszym codziennym nawykom. Dzięki temu ułatwimy lekarzowi diagnostykę i szybciej poznamy przyczynę dolegliwości. Nieprzyjemny posmak w ustach, który odczuwany jest jako kwaśny, gorzki, słony, słodki lub połączenie tych smaków zawsze powinien skłonić nas do wizyty u lekarza; swoje kroki powinniśmy skierować zarówno do stomatologa (kwaśny posmak w ustach mogą powodować bakterie, które zagrażają zębom i dziąsłom) oraz lekarza pierwszego kontaktu, który na podstawie występujących objawów zdecyduje o konieczności wykonania badań diagnostycznych. Nie należy martwić się tym, że udając się do lekarza z problemem kwaśnego posmaku w ustach, zostaniemy skierowani na badanie gastrologiczne lub badanie krwi – wnikliwa diagnostyka to podstawa skutecznego leczenia i szybkiego pozbycia się uciążliwych dolegliwości.

Kwaśny posmak w ustach – przyczyny

1. Problemy stomatologiczne

Przyczyn odczuwania w ustach kwaśnego posmaku może być kilka. Pierwszą i najczęściej diagnozowaną są zaburzenia flory bakteryjnej w jamie ustnej. Pojawiają się one u osób, które zaniedbują higienę jamy ustnej lub są w trakcie leczenia schorzeń zębów i dziąseł. Za kwaśny posmak w ustach odpowiadają najczęściej bakterie, które gromadzą się na zębach, dziąsłach, w przestrzeniach międzyzębowych oraz na języku. Oprócz kwaśnego posmaku w ustach problemom stomatologicznym może też towarzyszyć nieświeży oddech.

Zmianę smaku oraz kwaśny posmak w ustach mogą też powodować bytujące w jamie ustnej grzyby. To one często powodują, że na języku pojawia się trudny do usunięcia, biały nalot.

2. Niezdrowa dieta

Nasza dieta również może powodować kwaśny posmak w ustach. Nie jest on jednak związany ze spożywaniem kwaśnej żywności, ale sięganiem po produkty wysoko przetworzone, które są źródłem cukru i tłuszczu. Niska wartość odżywcza oraz dodatek sztucznych składzików np. barwników, konserwantów, stabilizatorów i zagęstników powodują problemy trawienne oraz sprzyjają pojawieniu się w ustach nieprzyjemnego posmaku.

3. Refluks żołądkowo-przełykowy

Refluks żołądkowo-przełykowy to także przyczyna odczuwania w ustach kwaśnego posmaku. W tym przypadku mamy do czynienia z cofaniem się treści żołądkowej do przełyku, co powoduje też dodatkowe dolegliwości np. chrypkę, ból gardła, pieczenie w przełyku i ból w klatce piersiowej.

4. Poranna kawa

Kawa nie musi nam szkodzić, jednak trzeba sięgać po nią z umiarem. Spożywana na pusty żołądek i w zbyt dużej ilości może powodować kwaśny oraz gorzki posmak w ustach, a także stać się przyczyną bólu brzucha oraz zgagi.

5. Wrzody żołądka

Kwaśny smak w jamie ustnej często wskazuje na wrzody żołądka lub wrzody dwunastnicy. Z tego względu konieczne jest wykonanie gastroskopii w sytuacji, gdy oprócz kwaśnego smaku w ustach dokuczają nam także bóle brzucha, wzdęcia, wymioty oraz nudności. Czasami wrzody mogą powodować dolegliwości brane za bóle wieńcowe, czyli ucisk, pieczenie i ból w klatce piersiowej.

6. A może to ciąża…?

Przyczyną pojawienia się nieprzyjemnego, kwaśnego posmaku w ustach może być ciąża. Często jest to pierwszy objaw, do którego później dołączają kolejne, już typowe objawy ciąży.

Podsumowując, kwaśny posmak w jamie ustnej może być powodowany przez różne czynniki. Niektóre z nich dotyczą bezpośrednio naszej jamy ustnej, jednak równie często przyczyną dolegliwości są problemy z układem pokarmowym. Jeżeli kwaśny posmak w ustach pojawia się często, trzeba skonsultować się z lekarzem i rozpocząć diagnostykę oraz ewentualne leczenie.

