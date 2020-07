Nowe rekomendacje: Osoby o wysokim poziomie cholesterolu powinny wyeliminować węglowodany, a nie tłuszcze nasycone

Rodzinna hipercholesterolemia jest zaburzeniem genetycznym, które powoduje, że ludzie mają poziom cholesterolu 2-4 razy wyższy niż przeciętny człowiek. Organizacje, w tym American Heart Association, zasugerowały, by osoby te unikały jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, jajka i ser, oraz unikania oleju kokosowego. Międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie chorób serca i diety, w tym pięciu kardiologów, dokonał przeglądu wytycznych dietetycznych dla osób z rodzinną hipercholesterolemią. Mówią, że nie mogli znaleźć żadnego uzasadnienia dla ekspertów ds. zdrowia zalecających dietę o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych.

„Przez ostatnie 80 lat mówiono osobom z rodzinną hipercholesterolemią, że obniżają poziom cholesterolu dzięki diecie o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych” – powiedział główny autor David Diamond, profesor i badacz chorób serca na University of South Florida. „Nasze badanie wykazało, że bardziej zdrowa dla serca dieta to dieta o niskiej zawartości cukru, a nie tłuszczów nasyconych”.

Osoby o wysokim poziomie cholesterolu powinny wyeliminować węglowodany, a nie tłuszcze nasycone

Diamond i jego koledzy twierdzą, że przestrzeganie diety niskowęglowodanowej jest najskuteczniejsze u osób ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, takich jak osoby z nadwagą, nadciśnieniem i cukrzycą. Ich odkrycia są zgodne z innym artykułem opublikowanym niedawno w „Journal of American College of Cardiology”, który dostarczył mocnych dowodów na to, że żywność, która podnosi poziom cukru we krwi, taka jak chleb, ziemniaki i słodycze, powinna być zminimalizowana, a nie oleje tropikalne i zwierzęce na bazie żywności.